https://sputnikarabic.ae/20220829/أنصار-الله-تحذر-إسرائيل-جاهزون-لأية-خيارات-ولن-نتردد-في-تسديد-الضربات-المؤلمة-1066994277.html
"أنصار الله" تحذر إسرائيل: جاهزون لأية خيارات ولن نتردد في تسديد الضربات المؤلمة
"أنصار الله" تحذر إسرائيل: جاهزون لأية خيارات ولن نتردد في تسديد الضربات المؤلمة
حذرت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إسرائيل من أنها "لن تتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة، ردًا على أي عدوان محتمل". 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:04+0000
2022-08-29T15:04+0000
2022-08-29T15:04+0000
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أنصار الله
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أية حماقة كون الإقدام عليها لن يقابل بالصمت بل بالرد المناسب".وذكر أن "القوات المسلحة جاهزة لأية خيارات تحددها القيادة في أي لحظة"، داعيا "العدو الإسرائيلي لأن يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد".وأكد أن "اليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة ردًا على أي عدوان محتمل ضد بلادنا".وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، نفى ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن.وحسب تصريحات له لموقع "الميادين"، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.وقال: "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعاً في اليمن، لا أساس له"، مؤكدا أنها "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
"أنصار الله" تحذر إسرائيل: جاهزون لأية خيارات ولن نتردد في تسديد الضربات المؤلمة
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حذرت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إسرائيل من أنها "لن تتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة، ردًا على أي عدوان محتمل".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أية حماقة كون الإقدام عليها لن يقابل بالصمت بل بالرد المناسب".
وذكر أن "القوات المسلحة جاهزة لأية خيارات تحددها القيادة في أي لحظة"، داعيا "العدو الإسرائيلي لأن يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد".
وأكد أن "اليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة ردًا على أي عدوان محتمل ضد بلادنا".
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، نفى ما تردد من شن إسرائيل ضربات
على بعض المواقع في اليمن.
وحسب تصريحات له لموقع "الميادين"، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض
المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.
وقال: "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال
استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعاً في اليمن، لا أساس له"، مؤكدا أنها "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".