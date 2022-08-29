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https://sputnikarabic.ae/20220829/أنصار-الله-تحذر-إسرائيل-جاهزون-لأية-خيارات-ولن-نتردد-في-تسديد-الضربات-المؤلمة-1066994277.html
"أنصار الله" تحذر إسرائيل: جاهزون لأية خيارات ولن نتردد في تسديد الضربات المؤلمة
"أنصار الله" تحذر إسرائيل: جاهزون لأية خيارات ولن نتردد في تسديد الضربات المؤلمة
حذرت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إسرائيل من أنها "لن تتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة، ردًا على أي عدوان محتمل". 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:04+0000
2022-08-29T15:04+0000
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أية حماقة كون الإقدام عليها لن يقابل بالصمت بل بالرد المناسب".وذكر أن "القوات المسلحة جاهزة لأية خيارات تحددها القيادة في أي لحظة"، داعيا "العدو الإسرائيلي لأن يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد".وأكد أن "اليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة ردًا على أي عدوان محتمل ضد بلادنا".وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، نفى ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن.وحسب تصريحات له لموقع "الميادين"، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.وقال: "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعاً في اليمن، لا أساس له"، مؤكدا أنها "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"أنصار الله" تحذر إسرائيل: جاهزون لأية خيارات ولن نتردد في تسديد الضربات المؤلمة

15:04 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / -الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة "أنصار الله"، 25 مارس/ آذار 2022
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة أنصار الله، 25 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / -
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حذرت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، إسرائيل من أنها "لن تتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة، ردًا على أي عدوان محتمل".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أية حماقة كون الإقدام عليها لن يقابل بالصمت بل بالرد المناسب".
وذكر أن "القوات المسلحة جاهزة لأية خيارات تحددها القيادة في أي لحظة"، داعيا "العدو الإسرائيلي لأن يأخذ هذا التحذير بمحمل الجد".
وأكد أن "اليمن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة لن يتردد في تسديد الضربات القاسية والمؤلمة ردًا على أي عدوان محتمل ضد بلادنا".
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، نفى ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن.
وحسب تصريحات له لموقع "الميادين"، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.
وقال: "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعاً في اليمن، لا أساس له"، مؤكدا أنها "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".
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