https://sputnikarabic.ae/20220829/الإمارات-ترسل-مساعدات-إغاثية-لمتضرري-الفيضانات-في-باكستان--1066959584.html
الإمارات ترسل مساعدات إغاثية لمتضرري الفيضانات في باكستان
الإمارات ترسل مساعدات إغاثية لمتضرري الفيضانات في باكستان
أعلنت الإمارات تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إنسانية إلى باكستان للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والفيضانات التي تضرب البلد الآسيوي. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:55+0000
2022-08-29T08:55+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
باكستان
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المساعدات الإغاثية التي بدأت وزارة الدفاع تسييرها، تشمل مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية وطرود غذائية ودوائية للمتضررين من السيول والفيضانات.وأوضحت أن المساعدات تهدف لدعم جهود إغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم .وقال حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الإمارات لدى باكستان، إن أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية انطلقت صباح اليوم إلى باكستان وعلى متنها مساعدات غذائية وإيوائية متنوعة.وبين أن هذه الطائرة سيعقبها طائرات مساعدات أخرى على خلال الأيام المقبلة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا.واعتبر أن هذه المساعدات تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين بلاده وباكستان، لافتا إلى أن الإمارات ساهمت على مدار السنوات الماضية في التخفيف من حدة العديد من الأزمات الإنسانية التي شهدتها باكستان.
https://sputnikarabic.ae/20220828/وزير-خارجية-باكستان-يطلب-مساعدة-بلاده-إثر-الفيضانات-المدمرة-1066942224.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان
الإمارات ترسل مساعدات إغاثية لمتضرري الفيضانات في باكستان
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أعلنت الإمارات تسيير جسر جوي لنقل مساعدات إنسانية إلى باكستان للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول والفيضانات التي تضرب البلد الآسيوي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
أن المساعدات الإغاثية التي بدأت وزارة الدفاع تسييرها، تشمل مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية وطرود غذائية ودوائية للمتضررين من السيول والفيضانات.
وأوضحت أن المساعدات تهدف لدعم جهود إغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم .
وقال حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الإمارات لدى باكستان، إن أول طائرة مساعدات إماراتية إغاثية انطلقت صباح اليوم إلى باكستان وعلى متنها مساعدات غذائية وإيوائية متنوعة.
وبين أن هذه الطائرة سيعقبها طائرات مساعدات أخرى على خلال الأيام المقبلة لتقديم الدعم للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الفيضانات والسيول
التي شهدتها البلاد مؤخرا.
واعتبر أن هذه المساعدات تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين بلاده وباكستان، لافتا إلى أن الإمارات ساهمت على مدار السنوات الماضية في التخفيف من حدة العديد من الأزمات الإنسانية التي شهدتها باكستان.