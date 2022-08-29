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https://sputnikarabic.ae/20220829/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يكافح-التضخم-بخفض-قيمة-عملة-البيتكوين-1066972489.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يكافح التضخم بخفض قيمة عملة البيتكوين
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يكافح التضخم بخفض قيمة عملة البيتكوين
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، نيته لجم جماح التضخم المالي. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:56+0000
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ويطمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة عن طريق رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية.ورأى خبراء ماليون أن سياسة السلطات النقدية الأمريكية تدفع بعملة البيتكوين إلى الانخفاض.وقال شينغ ليمين، المدير المالي لمؤسسة ICB Fund، لـ"سبوتنيك" إن ما أعلنه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يعني أنه لا بد من انخفاض قيمة عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها التي وصلتها في يونيو/حزيران الماضي، 17.6 ألف دولار.
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العالم

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يكافح التضخم بخفض قيمة عملة البيتكوين

10:56 GMT 29.08.2022
© shutterstockعملة بيتكوين المشفرة
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© shutterstock
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أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، نيته لجم جماح التضخم المالي.
ويطمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة عن طريق رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية.
ورأى خبراء ماليون أن سياسة السلطات النقدية الأمريكية تدفع بعملة البيتكوين إلى الانخفاض.
وقال شينغ ليمين، المدير المالي لمؤسسة ICB Fund، لـ"سبوتنيك" إن ما أعلنه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يعني أنه لا بد من انخفاض قيمة عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها التي وصلتها في يونيو/حزيران الماضي، 17.6 ألف دولار.
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