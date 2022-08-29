https://sputnikarabic.ae/20220829/الجيش-الإثيوبي-يؤكد-أن-قواته-لا-يستهان-بها-ويمكنها-حماية-البلاد-1066972349.html

الجيش الإثيوبي يؤكد أن قواته "لا يستهان بها" ويمكنها حماية البلاد

الجيش الإثيوبي يؤكد أن قواته "لا يستهان بها" ويمكنها حماية البلاد

قال الجيش الإثيوبي إن قواته "الباسلة" قادرة على صد "العدو" لحماية وحدة البلاد وسيادته، مشددا على أنها تصدت لهجمات مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T10:46+0000

2022-08-29T10:46+0000

2022-08-29T10:46+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064369550_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f2d64a3b0d70572d9436a2149ae9891a.jpg

وقالت وزارة الدفاع الإثيوبية في بيان، اليوم الاثنين، إنها تصدّت (للهجمات) واتخذت الرد اللازم لتدمير الجبهة، مشددة على أنها "قوة انتصار، تتحدى التضاريس الوعرة والظروف الجوية في أي مكان وزمان، وتؤدي واجبها على أكمل وجه"، وفقا لموقع إذاعة "فانا" الرسمية.وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الإثيوبية "تقوم بواجبها بعناية ومسؤولية كبيرة في هذه الحرب، حيث أظهر العدو عدم اهتمامه بالمواطنين من خلال تجنيد الأطفال كدروع بشرية في خط المواجهة، مشعلا بذلك نار الحرب من جديد"، وفق البيان.كانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، أمس الأحد، انسحاب قوات الجيش الإثيوبي من مدينة كوبو شمالي البلاد، لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين إثر الاشتباكات مع مقاتلي جبهة تحرير تيغراي.وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الإثيوبيين.

https://sputnikarabic.ae/20220827/حكومة-إثيوبيا-جبهة-تيغراي-أغلقت-كل-خيارات-السلام-وتتجه-نحو-أمهرة-وعفر-لتنفيذ-عمليات-وحشية-1066899241.html

https://sputnikarabic.ae/20220826/إثيوبيا-نقصف-مواقع-عسكرية-فقط-وجبهة-تيغراي-تضع-أكياس-جثث-زائفة-في-مناطق-مدنية-1066881580.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار إثيوبيا