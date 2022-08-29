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https://sputnikarabic.ae/20220829/الجيش-الإثيوبي-يؤكد-أن-قواته-لا-يستهان-بها-ويمكنها-حماية-البلاد-1066972349.html
الجيش الإثيوبي يؤكد أن قواته "لا يستهان بها" ويمكنها حماية البلاد
الجيش الإثيوبي يؤكد أن قواته "لا يستهان بها" ويمكنها حماية البلاد
قال الجيش الإثيوبي إن قواته "الباسلة" قادرة على صد "العدو" لحماية وحدة البلاد وسيادته، مشددا على أنها تصدت لهجمات مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:46+0000
2022-08-29T10:46+0000
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أخبار إثيوبيا
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وقالت وزارة الدفاع الإثيوبية في بيان، اليوم الاثنين، إنها تصدّت (للهجمات) واتخذت الرد اللازم لتدمير الجبهة، مشددة على أنها "قوة انتصار، تتحدى التضاريس الوعرة والظروف الجوية في أي مكان وزمان، وتؤدي واجبها على أكمل وجه"، وفقا لموقع إذاعة "فانا" الرسمية.وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الإثيوبية "تقوم بواجبها بعناية ومسؤولية كبيرة في هذه الحرب، حيث أظهر العدو عدم اهتمامه بالمواطنين من خلال تجنيد الأطفال كدروع بشرية في خط المواجهة، مشعلا بذلك نار الحرب من جديد"، وفق البيان.كانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، أمس الأحد، انسحاب قوات الجيش الإثيوبي من مدينة كوبو شمالي البلاد، لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين إثر الاشتباكات مع مقاتلي جبهة تحرير تيغراي.وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الإثيوبيين.
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العالم, أخبار إثيوبيا
العالم, أخبار إثيوبيا

الجيش الإثيوبي يؤكد أن قواته "لا يستهان بها" ويمكنها حماية البلاد

10:46 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIجنود في الجيش الإثيوبي
جنود في الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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قال الجيش الإثيوبي إن قواته "الباسلة" قادرة على صد "العدو" لحماية وحدة البلاد وسيادته، مشددا على أنها تصدت لهجمات مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقالت وزارة الدفاع الإثيوبية في بيان، اليوم الاثنين، إنها تصدّت (للهجمات) واتخذت الرد اللازم لتدمير الجبهة، مشددة على أنها "قوة انتصار، تتحدى التضاريس الوعرة والظروف الجوية في أي مكان وزمان، وتؤدي واجبها على أكمل وجه"، وفقا لموقع إذاعة "فانا" الرسمية.

وأضافت الوزارة: "قوات الدفاع، هي قوة لا يستهان بها، قادرة على صد العدو لحماية وحدة البلاد وسيادته، وهي قوات الفخر الوطني التي ضحت بنفسها من أجل الوطن والشعب".

إثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
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وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الإثيوبية "تقوم بواجبها بعناية ومسؤولية كبيرة في هذه الحرب، حيث أظهر العدو عدم اهتمامه بالمواطنين من خلال تجنيد الأطفال كدروع بشرية في خط المواجهة، مشعلا بذلك نار الحرب من جديد"، وفق البيان.
كانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، أمس الأحد، انسحاب قوات الجيش الإثيوبي من مدينة كوبو شمالي البلاد، لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين إثر الاشتباكات مع مقاتلي جبهة تحرير تيغراي.
مروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
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وقال بيان صادر عن الحكومة إن "جبهة تحرير تيغراي الإرهابية تهاجم مدينة كوبو من اتجاهات عديدة باستخدام استراتيجية الهجوم البشري، وتخلق وضعا يهدد سلامة المواطنين بنقل المعركة إلى وسط المدينة".
وتتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية عن استئناف القتال على الحدود الجنوبية الشرقية للإقليم والتي أنهت الأربعاء هدنة استمرت خمسة أشهر.
واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في شمال إثيوبيا وتسببت بسقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، فيما تحذر الأمم المتحدة من وضع أشبه بالمجاعة لآلاف الإثيوبيين.
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