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https://sputnikarabic.ae/20220829/الدفاع-الروسية-قواتنا-الجوية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25--1066961292.html
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية أسقطت طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T09:46+0000
2022-08-29T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
وزارة الدفاع
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيان: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه وفي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة".يشار إلى أن تسعة مراكز قيادة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك ونيكولايف وزابوروجيه تعرضت للقصف. كما أصيبت 52 وحدة مدفعية وقوة بشرية وعتاد عسكري في 142 ناحية.وأضافت أن الضربات النارية المركزة على المواقع القتالية للواء الآلي 53 والتشكيل المتطرف "كراكن" (المحظور في روسيا) في منطقة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية قضت على أكثر من 30 قوميا متطرفا وإصابة أكثر من 50 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220829/القوات-الروسية-تدخل-بلدة-على-طريق-يؤدي-إلى-أهم-مدينة-جنوبي-أوكرانيا-1066956446.html
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روسيا, وزارة الدفاع, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: قواتنا الجوية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"

09:46 GMT 29.08.2022
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مروحيات الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية أسقطت طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
وقالت الدفاع في بيان: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه وفي جمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة".

وأضافت الدفاع أن الطيران العملياتي والتكتيكي، وكذلك القوات الصاروخية والمدفعية، دمرت ستة مستودعات لأسلحة الجيش الأوكراني في يوم واحد، و"تتواصل الضربات التي يشنها الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية على المنشآت العسكرية في أراضي أوكرانيا... ودُمرت ستة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق فوديانسكوي وكراماتورسك ودوبروفولي وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك أولكساندريفكا ومنطقة خاركوف ومنطقة بيلوسوفو في ضواحي خيرسون".

جندي روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدخل بلدة على طريق يؤدي إلى أهم مدينة جنوبي أوكرانيا
07:20 GMT
يشار إلى أن تسعة مراكز قيادة للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك ونيكولايف وزابوروجيه تعرضت للقصف. كما أصيبت 52 وحدة مدفعية وقوة بشرية وعتاد عسكري في 142 ناحية.

كما أكدت الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 130 مسلحا من التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة في يوم واحد، مضيفة: "أصابت أسلحة أرضية عالية الدقة في مارغانيتس بمنطقة دنيبروبيتروفسك نقطة الانتشار المؤقتة ومستودع الذخيرة للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 108، وكذلك المعسكرات الميدانية للتشكيلات النازية "آيدار" و"آزوف" (المحظورة في روسيا). وتم القضاء على أكثر من 100 مقاتل وتدمير 20 وحدة من المعدات العسكرية وأكثر من 3000 صاروخ لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة".

وأضافت أن الضربات النارية المركزة على المواقع القتالية للواء الآلي 53 والتشكيل المتطرف "كراكن" (المحظور في روسيا) في منطقة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية قضت على أكثر من 30 قوميا متطرفا وإصابة أكثر من 50 آخرين.
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