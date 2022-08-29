https://sputnikarabic.ae/20220829/القوات-الروسية-تدخل-بلدة-على-طريق-يؤدي-إلى-أهم-مدينة-جنوبي-أوكرانيا-1066956446.html
القوات الروسية تدخل بلدة على طريق يؤدي إلى أهم مدينة جنوبي أوكرانيا
القوات الروسية تدخل بلدة على طريق يؤدي إلى أهم مدينة جنوبي أوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يُظهر دخول قوات روسية إلى بلدة بلاغوداتنويه جنوبي أوكرانيا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T07:20+0000
2022-08-29T07:20+0000
2022-08-29T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وسبق دخول إحدى وحدات قوات الإنزال الجوي الروسية إلى هذه البلدة، قصف مدفعي استهدف مواقع قوات النظام الأوكراني. ثم دخلتها مجموعة من الجنود تساندهم دبابات.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم فتح بلدة بلاغوداتنويه في زمن قصير.وتقع بلدة بلاغوداتنويه على الطريق الذي يؤدي إلى مركز مقاطعة نيكولايف.ودخلتها قوات تشارك في العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والتي تهدف أولا إلى تحرير منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدخل بلدة على طريق يؤدي إلى أهم مدينة جنوبي أوكرانيا
07:20 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يُظهر دخول قوات روسية إلى بلدة بلاغوداتنويه جنوبي أوكرانيا.
وسبق دخول إحدى وحدات قوات الإنزال الجوي الروسية إلى هذه البلدة، قصف مدفعي استهدف مواقع قوات النظام الأوكراني. ثم دخلتها مجموعة من الجنود تساندهم دبابات.
وقالت
وزارة الدفاع الروسية إنه تم فتح بلدة بلاغوداتنويه في زمن قصير.
وتقع بلدة بلاغوداتنويه على الطريق الذي يؤدي إلى مركز مقاطعة نيكولايف.
ودخلتها قوات تشارك في العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا والتي تهدف أولا إلى تحرير منطقة دونباس من قوات النظام الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين منذ عام 2014.