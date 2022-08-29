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https://sputnikarabic.ae/20220829/الشرطة-الألمانية-تضبط-أكثر-من-نصف-طن-كوكايين-في-شحنة-موز-1067008386.html
الشرطة الألمانية تضبط أكثر من نصف طن كوكايين في شحنة موز
الشرطة الألمانية تضبط أكثر من نصف طن كوكايين في شحنة موز
ضبطت الشرطة الألمانية 660 كلغ من الكوكايين في شحنة للموز، وقامت بمصادرتها. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T19:14+0000
2022-08-29T19:14+0000
أخبار ألمانيا
كوكايين
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برلين- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها فقد صادرت الشرطة الألمانية ما يقرب من 660 كيلوغراماً (1،455 رطلاً) من الكوكايين بقيمة نحو 50 مليون يورو (50.04 مليون دولار) في شحنة موز بعد تلقيها إخطارا من بائع خضار في ولاية براندنبورغ الألمانية الفيدرالية.وحسب محققي الولاية، اتصل مورد محلي للخضروات والفواكه بالشرطة، وأبلغهم، فعثر الضباط على كتل من مادة بيضاء مخبأة بين حمولة الموزـ وبعد الاختبار تبين أنها مادة الكوكايين.وفيما أوضحت أنه تم تسليم الشحنة إلى براندنبورغ عن طريق الخطأ، حيث كانت متوجهة من كولومبيا إلى ألمانيا عن طريق البحر، فقد لفتت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.
https://sputnikarabic.ae/20220826/موسكو-تعلق-بشأن-ترخيص-المخدرات-في-ألمانيا-1066861945.html
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أخبار ألمانيا, كوكايين
أخبار ألمانيا, كوكايين

الشرطة الألمانية تضبط أكثر من نصف طن كوكايين في شحنة موز

19:14 GMT 29.08.2022
© YouTube.comكوكايين
كوكايين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
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ضبطت الشرطة الألمانية 660 كلغ من الكوكايين في شحنة للموز، وقامت بمصادرتها.
برلين- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها فقد صادرت الشرطة الألمانية ما يقرب من 660 كيلوغراماً (1،455 رطلاً) من الكوكايين بقيمة نحو 50 مليون يورو (50.04 مليون دولار) في شحنة موز بعد تلقيها إخطارا من بائع خضار في ولاية براندنبورغ الألمانية الفيدرالية.
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وحسب محققي الولاية، اتصل مورد محلي للخضروات والفواكه بالشرطة، وأبلغهم، فعثر الضباط على كتل من مادة بيضاء مخبأة بين حمولة الموزـ وبعد الاختبار تبين أنها مادة الكوكايين.

وقالت الشرطة إن المخدرات كانت ملفوفة في بلاستيك، وكان وزن كل عبوة نحو كيلوغرام، مضيفة أن هذه هي أكبر دفعة من الكوكايين تم العثور عليها في براندنبورغ.

وفيما أوضحت أنه تم تسليم الشحنة إلى براندنبورغ عن طريق الخطأ، حيث كانت متوجهة من كولومبيا إلى ألمانيا عن طريق البحر، فقد لفتت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.
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