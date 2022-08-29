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https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-يعلن-فرض-حظر-التجوال-الشامل-بجميع-المحافظات-من-7-مساء-وإلى-إشعار-آخر-1066992003.html
العراق يعلن فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات
العراق يعلن فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مساء اليوم الاثنين، "حظر التجول الشامل في جميع أنحاء البلاد"، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد من اقتحامات لمؤسسات... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:36+0000
2022-08-29T14:54+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، إن "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر"، حسب وكالة الأنباء العراقية -واع.واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/إعلام-القوات-الأمنية-العراقية-تسيطر-بشكل-كامل-على-القصر-الجمهوري-في-بغداد-1066992202.html
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر

العراق يعلن فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات

14:36 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 29.08.2022)
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمتظاهرون تابعون للتيار الصدري في العراق يقتحمون القصر الحكومي في بغداد
متظاهرون تابعون للتيار الصدري في العراق يقتحمون القصر الحكومي في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، مساء اليوم الاثنين، "حظر التجول الشامل في جميع أنحاء البلاد"، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد من اقتحامات لمؤسسات حكومية في بغداد ومدن أخرى.
وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، إن "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين إلى إشعار آخر"، حسب وكالة الأنباء العراقية -واع.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 31 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
إعلام: القوات الأمنية العراقية تسيطر بشكل كامل على القصر الجمهوري في بغداد
14:41 GMT
واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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