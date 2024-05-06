https://sputnikarabic.ae/20240506/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-أوكرانية-وتدمر-5-زوارق-مسيرة-1088568438.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتدمر 5 زوارق مسيرة تابعين للقوات الأوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتدمر 5 زوارق مسيرة تابعين للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" ودمرت 5 زوراق مسيرة تابعين لقوات نظام كييف. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T10:30+0000
2024-05-06T10:30+0000
2024-05-06T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير 23 طائرة مسيرة و7 أنظمة إطلاق صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع".وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، دمرت ورشتين لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية، كما تم استهداف أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة لهم في 122منطقة".وأردف البيان، بالقول: "فقد العدو ما يصل إلى 40 عسكريًا، و4 مدافع هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر "دي-20" ومدفع هاوتزر "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية
https://sputnikarabic.ae/20240506/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-سولوفيفو-وكوتلياروفكا--1088568325.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتدمر 5 زوارق مسيرة تابعين للقوات الأوكرانية
10:30 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 06.05.2024)
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" ودمرت 5 زوراق مسيرة تابعين لقوات نظام كييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 23 طائرة مسيرة و7 أنظمة إطلاق صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع".
وأوضح البيان أن "قوات أسطول البحر الأسود الروسي، دمرت 5 زوارق مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة القرم".
وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، دمرت ورشتين لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية، كما تم استهداف أفراد العدو والمعدات العسكرية التابعة لهم في 122منطقة".
وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، باستهداف تجمعات القوة البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستيبنوي، رابوتينو، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون".
وأردف البيان، بالقول: "فقد العدو ما يصل إلى 40 عسكريًا، و4 مدافع هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر "دي-20" ومدفع هاوتزر "دي-30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.