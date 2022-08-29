https://sputnikarabic.ae/20220829/اليمن-مقتل-6-جنود-من-الجيش-إثر-معارك-عنيفة-مع-جماعة-أنصار-الله-في-تعز-1066952888.html

اليمن.. مقتل 6 جنود من الجيش إثر معارك عنيفة مع جماعة "أنصار الله" في تعز

اليمن.. مقتل 6 جنود من الجيش إثر معارك عنيفة مع جماعة "أنصار الله" في تعز

سقط 9 جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، بين قتيل وجريح، اليوم الاثنين، اثر معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وصفت بـ "الأعنف" منذ... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T04:14+0000

2022-08-29T04:14+0000

2022-08-29T04:14+0000

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن معارك عنيفة دارت لنحو 8 ساعات بين الجيش اليمني ومسلحين من جماعة "أنصار الله" هاجموا بغطاء ناري كثيف، مواقع عسكرية في منطقة الضباب غرب مدينة تعز.ويأتي الهجوم غداة إعلان الجيش اليمني تسجيل 1436 خرقاً ارتكبتها جماعة "أنصار الله" خلال 26 يوماً من بدء تمديد الهدنة مطلع أغسطس الجاري، وذلك في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة، بينها 359 خرقاً في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية بمحافظة تعز، مشيراً إلى رصد دفع الجماعة 13 آلية قتالية وعربتين مدرعتين ودبابة إلى مواقعها في جبهات المدينة وجبهتي الأقروض والبرح في المحافظة ذاتها.وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

https://sputnikarabic.ae/20220829/اليمن-أنصار-الله-تضع-ثلاثة-شروط-من-أجل-تحقيق-تقدم-في-الملف-العسكري-1066952150.html

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