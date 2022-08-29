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ما هي أهداف نظام السياحة الجديد في السعودية؟
ما هي أهداف نظام السياحة الجديد في السعودية؟
يسهم نظام السياحة الجديد في المملكة العربية السعودية برفع مستوى الخدمات والتسهيلات، التي يتم تقديمها في المواقع السياحية لتحقيق أهداف استراتيجية السياحة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T16:28+0000
2022-08-29T16:28+0000
العالم العربي
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ذكرت ذلك وزارة السياحة السعودية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يعتمد على 4 محاور تتضمن وضع خطة سنوية للقوى العاملة لتحقيق مستهدفات التوطين، إضافة إلى رفع مستويات الخدمة المقدمة وتعزيز ثقة القادمين في الأماكن السياحية السعودية، إضافة إلى طرح أساليب مبتكرة للاستثمار في هذا المجال.كما يضمن النظام الجديد رفع مستوى الخدمات في الوجهات والمواقع السياحية وتعزيز ثقة السائح بالأماكن السياحية في السعودية، لتصبح المملكة وجهة سياحية عالمية.وتقول وزارة السياحة السعودية إن النظام الجديد سيوفر إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين في هذا المجال، كما يمكنهم من إنهاء الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري في وقت قياسي اعتمادا على الحلول التكنولوجية المبتكرة.
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العالم العربي
العالم العربي

ما هي أهداف نظام السياحة الجديد في السعودية؟

16:28 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Mohamed Hemedaالسياحة في السعودية
السياحة في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Mohamed Hemeda
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يسهم نظام السياحة الجديد في المملكة العربية السعودية برفع مستوى الخدمات والتسهيلات، التي يتم تقديمها في المواقع السياحية لتحقيق أهداف استراتيجية السياحة الوطنية للمملكة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
ذكرت ذلك وزارة السياحة السعودية، مشيرة إلى أن النظام الجديد يعتمد على 4 محاور تتضمن وضع خطة سنوية للقوى العاملة لتحقيق مستهدفات التوطين، إضافة إلى رفع مستويات الخدمة المقدمة وتعزيز ثقة القادمين في الأماكن السياحية السعودية، إضافة إلى طرح أساليب مبتكرة للاستثمار في هذا المجال.
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كما يضمن النظام الجديد رفع مستوى الخدمات في الوجهات والمواقع السياحية وتعزيز ثقة السائح بالأماكن السياحية في السعودية، لتصبح المملكة وجهة سياحية عالمية.
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وتقول وزارة السياحة السعودية إن النظام الجديد سيوفر إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين في هذا المجال، كما يمكنهم من إنهاء الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري في وقت قياسي اعتمادا على الحلول التكنولوجية المبتكرة.
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