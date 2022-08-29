عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/حكومة-بافاريا-ألمانيا-لم-تجد-حتى-الآن-بديلا-للغاز-الروسي-1066953037.html
حكومة بافاريا: ألمانيا لم تجد حتى الآن بديلا للغاز الروسي
حكومة بافاريا: ألمانيا لم تجد حتى الآن بديلا للغاز الروسي
قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سويدير، أن المفاوضات الألمانية لاستيراد الغاز من الشركاء الأجانب لم تساعد برلين بإيحاد بديل للغاز الروسي بعد،... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T04:27+0000
2022-08-29T04:27+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064357466_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a433b5b4f683e09a5a761180d87d4607.jpg
برلين-أغسطس.وقال سويدير في حديث لقناة "زي دي اف" الألمانية :" بالنسبة لمصادر الطاقة، نحن نحول المزيد من الأموال إلى روسيا أكثر من قبل، وهناك مخاطر بحيث أن الأسعار ترتفع بشكل كبير وليس هناك بديل".ولفت إلى أن "الزيارات التي أجريت إلى قطر والنرويج وكندا لم تساعد" في إيجاد بديل لهذا الغاز.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064357466_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_efb7ca35b324f432444badc861b87118.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, اقتصاد
أخبار ألمانيا, اقتصاد

حكومة بافاريا: ألمانيا لم تجد حتى الآن بديلا للغاز الروسي

04:27 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سويدير، أن المفاوضات الألمانية لاستيراد الغاز من الشركاء الأجانب لم تساعد برلين بإيحاد بديل للغاز الروسي بعد، مشيرا إلى أن بلاده صارت تدفع أموالا أكثر لروسيا من قبل.
برلين-أغسطس.وقال سويدير في حديث لقناة "زي دي اف" الألمانية :" بالنسبة لمصادر الطاقة، نحن نحول المزيد من الأموال إلى روسيا أكثر من قبل، وهناك مخاطر بحيث أن الأسعار ترتفع بشكل كبير وليس هناك بديل".
وأضاف أن "ألمانيا ما زالت تواجه مشكلة في إيجاد بديل للغاز الروسي".
ولفت إلى أن "الزيارات التي أجريت إلى قطر والنرويج وكندا لم تساعد" في إيجاد بديل لهذا الغاز.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала