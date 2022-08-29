https://sputnikarabic.ae/20220829/خبير-يعلق-على-إمكانية-الجزائر-رفع-صادراتها-من-الغاز-إلى-فرنسا-1066994735.html
خبير يعلق على إمكانية الجزائر رفع صادراتها من الغاز إلى فرنسا
خبير يعلق على إمكانية الجزائر رفع صادراتها من الغاز إلى فرنسا
علّق الخبير الاقتصادي الجزائري عبد القادر مشدل، على إمكانيات الجزائر في رفع صادراتها من الغاز إلى فرنسا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:15+0000
2022-08-29T15:15+0000
2022-08-29T15:15+0000
العالم العربي
الجزائر
تصدير النفط
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وقال مشدل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة لمناقشة زيادة حجم الغاز بنسبة 50% بالنسبة للصادرات إلى فرنسا، فيبدو أن ماكرون يواجه مشاكل، لضمان إمداد السوق الفرنسي، الذي يستعد بالفعل لفرض قيود على الطاقة".وبشأن امتلاك الجزائر حاليا الاحتياطيات والوسائل التقنية لتوفير مثل هذه الكمية لفرنسا بالإضافة إلى إيطاليا وإسبانيا، قال الخبير الجزائري: "الجزائر، مثلها مثل جميع البلدان المنتجة تقريبا، في حالة استنزاف لقدرتها الإنتاجية. لذا فإن هذه الزيادة، إذا تم الاتفاق عليها، سوف تستغرق وقتا للتنفيذ. يريد الجانب الفرنسي زيادة احتياطي الغاز الجزائري على المدى المتوسط".وتابع: "هذا يفسر الحاجة إلى المشاركة الفرنسية في تطوير منشآت الإنتاج في الجزائر من خلال الاستثمار والمساعدة الفنية من الشركات الفرنسية، وتحديداً "توتال إنرجي" و"إنجي" وغيرها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, تصدير النفط
العالم العربي, الجزائر, تصدير النفط
خبير يعلق على إمكانية الجزائر رفع صادراتها من الغاز إلى فرنسا
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علّق الخبير الاقتصادي الجزائري عبد القادر مشدل، على إمكانيات الجزائر في رفع صادراتها من الغاز إلى فرنسا.
وقال مشدل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة لمناقشة زيادة حجم الغاز بنسبة 50% بالنسبة للصادرات إلى فرنسا، فيبدو أن ماكرون يواجه مشاكل، لضمان إمداد السوق الفرنسي، الذي يستعد بالفعل لفرض قيود على الطاقة".
وأضاف: "مثل أي دولة في أوروبا، لا تستطيع فرنسا الادعاء بأنها قادرة على تجاوز الوضع الصعب المرتبط بنقص الغاز الروسي".
وبشأن امتلاك الجزائر حاليا الاحتياطيات والوسائل التقنية لتوفير مثل هذه الكمية لفرنسا بالإضافة إلى إيطاليا وإسبانيا، قال الخبير الجزائري: "الجزائر، مثلها مثل جميع البلدان المنتجة تقريبا، في حالة استنزاف لقدرتها الإنتاجية. لذا فإن هذه الزيادة، إذا تم الاتفاق عليها، سوف تستغرق وقتا للتنفيذ. يريد الجانب الفرنسي زيادة احتياطي الغاز الجزائري على المدى المتوسط".
وتابع: "هذا يفسر الحاجة إلى المشاركة الفرنسية في تطوير منشآت الإنتاج في الجزائر من خلال الاستثمار والمساعدة الفنية من الشركات الفرنسية، وتحديداً "توتال إنرجي" و"إنجي" وغيرها".