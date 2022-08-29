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https://sputnikarabic.ae/20220829/شولتز-يعد-أوكرانيا-بأسلحة-حديثة-1066962166.html
شولتز يعد أوكرانيا بأسلحة حديثة
شولتز يعد أوكرانيا بأسلحة حديثة
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، أن أوكرانيا ستتلقى دفعة جديدة من الأسلحة الحديثة والمتطورة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T09:52+0000
2022-08-29T10:30+0000
أخبار ألمانيا
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وأضاف شولتز خلال إلقاء خطاب في جامعة تشارلز في براغ، تم بثه على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، أنه في الأسابيع المقبلة ستتلقى أوكرانيا أسلحة جديدة فائقة الحداثة من ألمانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والرادارات والطائرات دون طيار.وقال شولتز: "بالإضافة إلى ذلك، في الأسابيع والأشهر المقبلة، ستتلقى أوكرانيا أسلحة جديدة فائقة الحداثة، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الرادار وطائرات الاستطلاع من دون طيار".وتابع شولتز قائلا: "إن إنشاء نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا لن يكون فقط أرخص وإنما أكثر كفاءة، مما لو قام كل مننا ببناء نظام دفاع جوي باهظ الثمن ومعقد للغاية، وسيكون مفيدا من حيث الأمن لأوروبا بأكملها".
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

شولتز يعد أوكرانيا بأسلحة حديثة

09:52 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 29.08.2022)
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، أن أوكرانيا ستتلقى دفعة جديدة من الأسلحة الحديثة والمتطورة.
وأضاف شولتز خلال إلقاء خطاب في جامعة تشارلز في براغ، تم بثه على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، أنه في الأسابيع المقبلة ستتلقى أوكرانيا أسلحة جديدة فائقة الحداثة من ألمانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والرادارات والطائرات دون طيار.

وأكد شولتز أن برلين ستواصل تقديم كل أنواع الدعم إلى كييف "طالما كان ذلك ضروريا"، وأشار إلى أنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول، سيعقد مؤتمر دولي حول مساعدة أوكرانيا في العاصمة الألمانية.

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وقال شولتز: "بالإضافة إلى ذلك، في الأسابيع والأشهر المقبلة، ستتلقى أوكرانيا أسلحة جديدة فائقة الحداثة، لا سيما أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الرادار وطائرات الاستطلاع من دون طيار".
وتابع شولتز قائلا: "إن إنشاء نظام دفاع جوي مشترك في أوروبا لن يكون فقط أرخص وإنما أكثر كفاءة، مما لو قام كل مننا ببناء نظام دفاع جوي باهظ الثمن ومعقد للغاية، وسيكون مفيدا من حيث الأمن لأوروبا بأكملها".
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