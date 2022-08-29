https://sputnikarabic.ae/20220829/طائر-يتسبب-في-إنهاء-عرض-جوي-بريطاني-بطريقة-درامية-فيديو-1066997572.html
طائر يتسبب في إنهاء عرض جوي بريطاني بطريقة درامية... فيديو
طائر يتسبب في إنهاء عرض جوي بريطاني بطريقة درامية... فيديو
تسبب طائر بري في إنهاء استعراض لسلاح الجو الملكي البريطاني "السهام الحمراء"، بعدما حطم زجاج نافذة مقصورة قمرة القيادة لإحدى الطائرات النفاثة السبع المشاركة في... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T16:14+0000
2022-08-29T16:14+0000
2022-08-29T16:14+0000
العالم
مقاتلات
بريطانيا
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وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الاثنين، أن العرض الجوي انطلق مساء أمس الأحد، بعدما غادرت الطائرات السبع من طراز "هوك-تي1"، مطار "هاوردن" في مقاطعة نورث ويلز إلى منتجع ريل، وذلك للمشاركة بالأداء الثاني للعرض الجوي في عطلة نهاية الأسبوع.وعلى إثرها خرج الطيار موريس من الطائرة بمظلة، وانتهى العرض.وقال شهود عيان إنهم "سمعوا فرقعة صاخبة قبل أن يتناثر الزجاج المحطم من الطائرة في المكان".وتابع مونتينيغرو: "كان علينا أن ننهي العرض"، مؤكدًا أن الطيار موريس وطائرته المتضررة، وباقي فريق الموكب، عادوا بأمان إلى مطار "هواردن"، حيث كان في استقبالهم فريق من خدمة الطوارئ.ولضمان طريق آمن للهبوط، تم اتباع الطائرة المتضررة إلى المطار من قبل عضو آخر من الفريق.وأضاف مونتينيغرو: "سعيد للإبلاغ عن أن الطائرة هبطت بسلام ولم يصب الطيار موريس بأذى".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مقاتلات, بريطانيا
العالم, مقاتلات, بريطانيا
طائر يتسبب في إنهاء عرض جوي بريطاني بطريقة درامية... فيديو
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تسبب طائر بري في إنهاء استعراض لسلاح الجو الملكي البريطاني "السهام الحمراء"، بعدما حطم زجاج نافذة مقصورة قمرة القيادة لإحدى الطائرات النفاثة السبع المشاركة في العرض.
وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الاثنين، أن العرض الجوي انطلق مساء أمس الأحد، بعدما غادرت الطائرات السبع من طراز "هوك-تي1"، مطار "هاوردن" في مقاطعة نورث ويلز إلى منتجع ريل، وذلك للمشاركة بالأداء الثاني للعرض الجوي في عطلة نهاية الأسبوع.
وأرسل أحد الطيارين المشاركين في العرض ويدعى ستيف موريس، إشارة طوارئ، يقول فيها إن "طائرته تعرضت لضربة طائر، مما أدى إلى إتلاف مقصورة نافذة قمرة القيادة".
وعلى إثرها خرج الطيار موريس من الطائرة بمظلة، وانتهى العرض.
وقال شهود عيان إنهم "سمعوا فرقعة صاخبة قبل أن يتناثر الزجاج المحطم من الطائرة في المكان".
وقال ديفيد مونتينيغرو، قائد فريق العرض، إن "فريقه، هو أحد فرق العروض الجوية الرائدة في العالم، ولكن الطيار موريس مرتبك قليلًا، لكنه جيد في تشغيل الطائرات".
وتابع مونتينيغرو: "كان علينا أن ننهي العرض"، مؤكدًا أن الطيار موريس وطائرته المتضررة، وباقي فريق الموكب، عادوا بأمان إلى مطار "هواردن"، حيث كان في استقبالهم فريق من خدمة الطوارئ.
ولضمان طريق آمن للهبوط، تم اتباع الطائرة المتضررة إلى المطار من قبل عضو آخر من الفريق.
وأضاف مونتينيغرو: "سعيد للإبلاغ عن أن الطائرة هبطت بسلام ولم يصب الطيار موريس بأذى".