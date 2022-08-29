https://sputnikarabic.ae/20220829/فشل-إطلاق-أقوى-صواريخ-ناسا-1066981658.html

فشل إطلاق "أقوى صواريخ ناسا"

فشل إطلاق "أقوى صواريخ ناسا"

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الاثنين، إنها ألغت رحلة تجريبية مخططة لمهمة "أرتيميس 1" حول القمر بعد سلسلة من النكسات لما كان يفترض أن يكون "أقوى... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T13:00+0000

2022-08-29T13:00+0000

2022-08-29T13:00+0000

العالم

مجتمع

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واشنطن - سبوتنيك. شملت هذه المشاكل، مشكلة في المحرك، وتسرب الهيدروجين، والطقس العاصف قبالة سواحل فلوريدا. قالت "ناسا" إن أقرب فرصة ممكنة لإطلاق المهمة ستكون في الثاني من سبتمبر/ أيلول.من جهته، قال ديرول نايل ممثل "ناسا" للاتصالات، خلال بث مباشر للإطلاق المخطط له: "المشكلة التي ظهرت هي نزيف المحرك الذي لا يمكن معالجته، لكن الصاروخ في حالة مستقرة حاليا".كانت تخطط "ناسا" لإطلاق مهمة "أرتيميس 1"، اليوم الاثنين، من مركز "كينيدي" للفضاء في فلوريدا، على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة "أوريون" في رحلة تستمر أكثر من شهر حول القمر.يمثل الإطلاق غير المأهول أول ظهور "لأقوى صاروخ تم تجميعه على الإطلاق" وعودة "ناسا" إلى سطح القمر. إنها المهمة الأولى في برنامج "أرتيميس" التابع للوكالة، والذي من المتوقع أن يشهد هبوط رواد فضاء على القمر في مهمته الثالثة عام 2025.في حين أن "أرتيميس 1" لن يحمل رواد فضاء، ولن يهبط على القمر، فإن المهمة حاسمة لإثبات أن صاروخ "ناسا" الضخم وكبسولة الفضاء السحيق يمكن أن تفي بقدراتهما الموعودة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".تأخر إطلاق "أرتيميس 1" لسنوات، حيث تجاوز البرنامج المليارات من الميزانية، وتمثل مهمته نقطة تحول حاسمة في خطط القمر الخاصة بوكالة "ناسا".قدر المسؤولون في عام 2012 أن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي سيكلف 6 مليارات دولار لتطويره، وظهوره لأول مرة في عام 2017.ومع ذلك، لم يطلق حتى الآن، وبعد أن كلف تطويره أكثر من 20 مليار دولار، وتضخم سعر إطلاقه إلى 4.1 مليار دولار من 500 مليون دولار مقدرة في البداية.

https://sputnikarabic.ae/20220828/ناسا-تستعد-لإطلاق-أقوى-صواريخها-على-الإطلاق-إلى-القمر-1066937319.html

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