https://sputnikarabic.ae/20220829/قناة-عبرية-الجيش-الإسرائيلي-يتأهب-خوفا-من-استفزازات-حزب-الله-1066986381.html

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يتأهب خوفا من "استفزازات حزب الله"

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يتأهب خوفا من "استفزازات حزب الله"

قالت قناة عبرية رسمية، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يتأهب على الحدود الشمالية خوفا من محاولات "حزب الله" إثارة استفزازات تمهيدا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T13:56+0000

2022-08-29T13:56+0000

2022-08-29T13:56+0000

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وكان قيادي بارز في "حزب الله" في مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية، قد قال يوم الجمعة، إنه إذا "ارتكبت إسرائيل أخطاء" فإنها ستتعرض لضربة كبيرة.وأضاف المسؤول أن الأمر قد يتعلق بموضوع ترسيم الحدود البحرية.قبل نحو شهر، اجتمع المجلس الوزراي الأمني (الكابينت) الإسرائيلي ​​لبحث قضية الحدود البحرية مع لبنان، وفق قناة "كان" الإسرائيلية.كانت الرسالة التي تم نقلها للوزراء أنه "في غياب اتفاق مع الجار الشمالي، يمكن أن يكون هناك تصعيد مع حزب الله". بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن هناك توقعات من الجانب الآخر لحل المشكلة.في مطلع أغسطس/ آب الجاري، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الوسيط الأمريكي للمفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، عاموس هوكشتاين الذي سبق أن أجرى جولة محادثات مع مختلف الأطراف في بيروت.وصل هوكشتاين إلى المنطقة مع الخطوط العريضة للاتفاق، والذي سيكون في الواقع حل وسط بين مطالب إسرائيل ومطالب لبنان - سيتم تضمين منصة غاز كاريش في أراضي إسرائيل، وستقوم نفس الشركة بالتنقيب في كل من إسرائيل ولبنان.وبحسب القناة: "في إسرائيل يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى حل للصراع، ويرون في تصريحات زعيم حزب الله، حسن نصر الله ، في نهاية تموز/ يوليو، محاولة لتأطير التقدم في المفاوضات - بحيث إذا توصلوا إلى الاتفاق بشأن النزاع البحري، فستكون الخطوة قد تحققت على ما يبدو بسبب تصريحاته وأفعاله".ووقتها، هدد نصرالله في مقابلة موسعة مع قناة "الميادين" بأن "حزب الله" سيمنع إسرائيل من إنتاج الغاز والنفط، إذا لم يسمحوا للبنان بذلك، وقال: "إذا أدى ذلك إلى الحرب فإننا سنذهب إلى الحرب".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد مصدر رسمي لبناني، أن لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتبلغنا بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين من الجانب الإسرائيلي ردا على المقترح اللبناني إيجابي، وهو عائد قريبا إلى بيروت".وأضاف المصدر أن "شهر أيلول (سبتمبر) سيشهد الحسم في ملف ترسيم الحدود".وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل وترفض مناقشة شروط لبنان حوله.وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان في مجال استكشاف مصادر الطاقة، إذ يعاني هذا البلد من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات أثرت بشكل ملحوظ على قطاع الطاقة في عموم البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220822/نصرالله-التهديدات-الإسرائيلية-بخصوص-ترسيم-الحدود-البحرية-لا-قيمة-لها-1066745363.html

https://sputnikarabic.ae/20220820/مصدر-لبناني-لـسبوتنيك-اقتربنا-جدا-من-التوصل-لاتفاق-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1066665525.html

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