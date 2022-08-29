https://sputnikarabic.ae/20220829/كوريا-الجنوبية-تقول-إن-جارتها-الشمالية-تستعد-لإجراء-تجربة-نووية-وسط-وضع-أمني-خطير-1066960094.html
كوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية وسط وضع أمني "خطير"
كوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية وسط وضع أمني "خطير"
قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي، ولكن لا علامات "محددة" حتى الآن على أن التجربة وشيكة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T09:26+0000
2022-08-29T09:26+0000
2022-08-29T09:26+0000
العالم
كوريا الشمالية
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قال لي جونغ-سوب في إفادة برلمانية أيضا إن "النظام الكوري الشمالي على ما يبدو يواصل الاستعدادات لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو صاروخ باليستي قصير المدى"، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.تأتي تصريحات لي وسط مخاوف من أن تنخرط كوريا الشمالية في أعمال استفزازية ردًا على مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" (درع الحرية أولتشي) العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تصفها بيونغ يانغ دائما بأنها بروفة على الحرب.وتابع: "بناء على التحالف الصلب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يحافظ جيشنا على وضع دفاعي قوي للاستجابة بشكل استباقي لهذه التهديدات الأمنية".
https://sputnikarabic.ae/20220820/كوريا-الشمالية-تستعد-لاستقبال-مقاتلات-جديدة-معلومات-عن-قواتها-الجوية-1066666449.html
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العالم, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية وسط وضع أمني "خطير"
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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي، ولكن لا علامات "محددة" حتى الآن على أن التجربة وشيكة.
قال لي جونغ-سوب في إفادة برلمانية أيضا إن "النظام الكوري الشمالي على ما يبدو يواصل الاستعدادات لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو صاروخ باليستي قصير المدى"، وفقا لوكالة يونهاب
الكورية الجنوبية.
تأتي تصريحات لي وسط مخاوف من أن تنخرط كوريا الشمالية في أعمال استفزازية ردًا على مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" (درع الحرية أولتشي) العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تصفها بيونغ يانغ دائما بأنها بروفة على الحرب.
وأضاف الوزير: "في الوقت الذي تطور فيه كوريا الشمالية قدراتها النووية والصاروخية واستكمال التجهيزات لما قد يكون تجربتها النووية السابعة، يستمر الوضع الأمني الخطير".
وتابع: "بناء على التحالف الصلب بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يحافظ جيشنا على وضع دفاعي قوي للاستجابة بشكل استباقي لهذه التهديدات الأمنية".