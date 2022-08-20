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كوريا الشمالية تستعد لاستقبال مقاتلات جديدة... معلومات عن قواتها الجوية
كوريا الشمالية تستعد لاستقبال مقاتلات جديدة... معلومات عن قواتها الجوية
تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك 946 طائرة حربية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T16:32+0000
2022-08-20T16:32+0000
رصد عسكري
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وتضم تلك القوة 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري، حسبما يقول موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمثل الطائرات المقاتلة أكثر من 47 في المئة من حجم القوة الجوية لكوريا الشمالية، التي يتم تشغيلها عبر 82 مطارا.وتستعد كوريا الشمالية لاستقبال مقاتلات جديدة، حسبما ذكرت مجلة "ميليتري ووتش"، التي أوضحت أن الدولة تقوم بتوسيع مطاراتها العسكرية لهذا الغرض.وتقول المجلة إنه رغم امتلاك كوريا الشمالية صناعة عسكرية قوية في مجال الصواريخ والقدرات النووية والأسلحة الأخرى، إلا أنها تعتمد على دولة أخرى في الحصول على مقاتلات حربية متطورة لدعم قواتها الجوية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

كوريا الشمالية تستعد لاستقبال مقاتلات جديدة... معلومات عن قواتها الجوية

16:32 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات عسكرية تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل سونغ. ساحة في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات عسكرية تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل سونغ. ساحة في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك 946 طائرة حربية.
وتضم تلك القوة 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري، حسبما يقول موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
كما تضم القوات الجوية لكوريا الشمالية 169 طائرة تدريب و204 مروحيات بينها 20 مروحية هجومية.
وتمثل الطائرات المقاتلة أكثر من 47 في المئة من حجم القوة الجوية لكوريا الشمالية، التي يتم تشغيلها عبر 82 مطارا.
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
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وتستعد كوريا الشمالية لاستقبال مقاتلات جديدة، حسبما ذكرت مجلة "ميليتري ووتش"، التي أوضحت أن الدولة تقوم بتوسيع مطاراتها العسكرية لهذا الغرض.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
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وتقول المجلة إنه رغم امتلاك كوريا الشمالية صناعة عسكرية قوية في مجال الصواريخ والقدرات النووية والأسلحة الأخرى، إلا أنها تعتمد على دولة أخرى في الحصول على مقاتلات حربية متطورة لدعم قواتها الجوية.
© Sputnikقدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من تأسيس الجمهورية
قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من تأسيس الجمهورية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من تأسيس الجمهورية
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