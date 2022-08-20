https://sputnikarabic.ae/20220820/كوريا-الشمالية-تستعد-لاستقبال-مقاتلات-جديدة-معلومات-عن-قواتها-الجوية-1066666449.html
كوريا الشمالية تستعد لاستقبال مقاتلات جديدة... معلومات عن قواتها الجوية
كوريا الشمالية تستعد لاستقبال مقاتلات جديدة... معلومات عن قواتها الجوية
تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك 946 طائرة حربية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T16:32+0000
2022-08-20T16:32+0000
2022-08-20T16:32+0000
رصد عسكري
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وتضم تلك القوة 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري، حسبما يقول موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتمثل الطائرات المقاتلة أكثر من 47 في المئة من حجم القوة الجوية لكوريا الشمالية، التي يتم تشغيلها عبر 82 مطارا.وتستعد كوريا الشمالية لاستقبال مقاتلات جديدة، حسبما ذكرت مجلة "ميليتري ووتش"، التي أوضحت أن الدولة تقوم بتوسيع مطاراتها العسكرية لهذا الغرض.وتقول المجلة إنه رغم امتلاك كوريا الشمالية صناعة عسكرية قوية في مجال الصواريخ والقدرات النووية والأسلحة الأخرى، إلا أنها تعتمد على دولة أخرى في الحصول على مقاتلات حربية متطورة لدعم قواتها الجوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
كوريا الشمالية تستعد لاستقبال مقاتلات جديدة... معلومات عن قواتها الجوية
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تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك 946 طائرة حربية.
وتضم تلك القوة 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري، حسبما يقول
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
كما تضم القوات الجوية لكوريا الشمالية 169 طائرة تدريب و204 مروحيات بينها 20 مروحية هجومية.
وتمثل الطائرات المقاتلة أكثر من 47 في المئة من حجم القوة
الجوية لكوريا الشمالية، التي يتم تشغيلها عبر 82 مطارا.
وتستعد كوريا الشمالية لاستقبال مقاتلات جديدة، حسبما ذكرت مجلة "ميليتري ووتش"، التي أوضحت أن الدولة تقوم بتوسيع مطاراتها
العسكرية لهذا الغرض.
وتقول المجلة إنه رغم امتلاك كوريا الشمالية صناعة عسكرية
قوية في مجال الصواريخ والقدرات النووية والأسلحة الأخرى، إلا أنها تعتمد على دولة أخرى في الحصول على مقاتلات حربية متطورة لدعم قواتها الجوية.