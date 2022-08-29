https://sputnikarabic.ae/20220829/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والدول-الإسلامية-آخذة-في-الازدياد-1066959464.html
لافروف: العلاقات بين روسيا والدول الإسلامية آخذة في الازدياد
لافروف: العلاقات بين روسيا والدول الإسلامية آخذة في الازدياد
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تحية للمشاركين في قمة "قازان العالمية للشباب"، إن العلاقات بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي آخذة في الازدياد، وإن... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:55+0000
2022-08-29T08:55+0000
2022-08-29T08:55+0000
روسيا
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وقرأ تحية وزير الخارجية الروسي، كونستانتين شوفالوف، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسية للتعاون مع منظمات الدول الإسلامية، وقال لافروف: "إن العلاقات بين روسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء فيها آخذة في الازدياد. ونحن مستعدون لزيادة التعاون معها على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام الهوية الثقافية والحضارية والحق في تحديد مسارات التنمية بشكل مستقل".وأشار لافروف إلى أن اختيار مدينة قازان الروسية لعقد منتدى مخصص لسياسة الشباب في الدول الإسلامية يشهد على تنوع علاقات روسيا مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدعم العام الدولي الواسع لهذا التفاعل.هذا وتنعقد قمة "قازان العالمية للشباب" في قازان في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس/ آب الجاري، ويحضره وزراء شؤون الشباب والرياضة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والسفراء فوق العادة والمفوضين، والقناصل العامين لدول منظمة التعاون الإسلامي، وقادة المنظمات الشبابية، وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسة الشباب، وقادة الرأي، ورجال الأعمال الشباب وممثلي.المجتمع العلمي.وحضر القمة أكثر من 300 شخص من 67 دولة، بما في ذلك الجزائر وبنغلاديش وبنين ومصر وإندونيسيا والعراق وإيران وكازاخستان والكاميرون والنيجر وكندا ومملكة البحرين ولبنان وليبيا وماليزيا والمغرب والإمارات وعمان وباكستان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20220829/بوتين-دول-العالم-الإسلامي-شركاء-تقليديون-لروسيا-1066958515.html
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روسيا
لافروف: العلاقات بين روسيا والدول الإسلامية آخذة في الازدياد
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تحية للمشاركين في قمة "قازان العالمية للشباب"، إن العلاقات بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي آخذة في الازدياد، وإن روسيا مستعدة لزيادة التعاون معها على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقرأ تحية وزير الخارجية الروسي، كونستانتين شوفالوف، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسية للتعاون مع منظمات الدول الإسلامية، وقال لافروف: "إن العلاقات بين روسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء فيها آخذة في الازدياد. ونحن مستعدون لزيادة التعاون معها على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام الهوية الثقافية والحضارية والحق في تحديد مسارات التنمية بشكل مستقل".
وبحسب الوزير، لا تقبل روسيا فرض الغرب على نطاق واسع لقيمه الزائفة، ومحاولات عزل الدول التي تدافع عن سيادتها، وتشكيل التكتلات والتحالفات ضدها.
وأشار لافروف إلى أن اختيار مدينة قازان الروسية لعقد منتدى مخصص لسياسة الشباب في الدول الإسلامية يشهد على تنوع علاقات روسيا مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدعم العام الدولي الواسع لهذا التفاعل.
هذا وتنعقد قمة "قازان العالمية للشباب" في قازان في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس/ آب الجاري، ويحضره وزراء شؤون الشباب والرياضة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والسفراء فوق العادة والمفوضين، والقناصل العامين لدول منظمة التعاون الإسلامي، وقادة المنظمات الشبابية، وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسة الشباب، وقادة الرأي، ورجال الأعمال الشباب وممثلي.المجتمع العلمي.
وحضر القمة أكثر من 300 شخص من 67 دولة، بما في ذلك الجزائر وبنغلاديش وبنين ومصر وإندونيسيا والعراق وإيران وكازاخستان والكاميرون والنيجر وكندا ومملكة البحرين ولبنان وليبيا وماليزيا والمغرب والإمارات وعمان وباكستان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها.