https://sputnikarabic.ae/20220829/وزير-المالية-المصري-صندوق-النقد-الدولي-لم-يطالب-بخفض-الدعم-عن-المواطنين-1066980675.html
وزير المالية المصري: صندوق النقد الدولي لم يطالب بخفض الدعم عن المواطنين
وزير المالية المصري: صندوق النقد الدولي لم يطالب بخفض الدعم عن المواطنين
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض جديد، مطمئنة، ولا توجد مطالب من جانب الصندوق بخفض... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:48+0000
2022-08-29T12:48+0000
2022-08-29T12:48+0000
أخبار مصر الآن
اقتصاد
صندوق النقد الدولي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال معيط، خلال مؤتمر صحافي حول الأداء المالي للموازنة، ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول سير عملية التفاوض مع الصندوق: "المفاوضات مع الصندوق مستمرة ومطمئنة. لا توجد مطالبات للصندوق بخفض الدعم بل بالعكس، أكد على أهمية برامج الحماية الاجتماعية".وأضاف معيط أن هناك دعما فنيا مستمرا من الصندوق إلى مصر، رافضا الحديث عن قيمة القرض الذي ترغب مصر في الحصول عليه من الصندوق.من جانبه، قال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، إنه سيتم الإعلان قريبا عن أخبار إيجابية تتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.وأوضح كوجك، خلال نفس المؤتمر الصحفي، "الدين الحكومي لمصر حاليا يمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة معتدلة بالنسبة لدول العالم".وتابع كوجك "77% من الدين هو دين محلي، والدين الخارجي 33% من نسبة الديون"، مضيفا، "خدمة الدين بلغت 9.9% من الناتج المحلي في السنوات السابقة، واليوم تبلغ 7.4%".ولفت المسؤول المصري إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية التي تذهب لخدمة الدين، انخفضت من 77% خلال الأعوام السابقة إلى 57% في الوقت الحالي.والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرب توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق.وتجاوز حجم الدين الخارجي لمصر في آذار/ مارس الماضي 157 مليار دولار يما تراجع سعر الصرف لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016.ويتوقع مراقبون أن تتراجع الضغوط الاقتصادية على مصر نسبيا خلال الأشهر المقبلة بعد تراجع أسعار الوقود والحبوب عالميا.
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https://sputnikarabic.ae/20220716/ديون-مصر-الخارجية-ترتفع-بنسبة-84-في-الربع-الأول-من-2022-لتبلغ-1578-مليار-دولار-1065135378.html
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أخبار مصر الآن, اقتصاد, صندوق النقد الدولي
أخبار مصر الآن, اقتصاد, صندوق النقد الدولي
وزير المالية المصري: صندوق النقد الدولي لم يطالب بخفض الدعم عن المواطنين
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أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض جديد، مطمئنة، ولا توجد مطالب من جانب الصندوق بخفض الدعم عن المواطنين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال معيط، خلال مؤتمر صحافي حول الأداء المالي للموازنة، ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول سير عملية التفاوض مع الصندوق: "المفاوضات مع الصندوق مستمرة ومطمئنة. لا توجد مطالبات للصندوق بخفض الدعم بل بالعكس، أكد على أهمية برامج الحماية الاجتماعية".
وأضاف معيط أن هناك دعما فنيا مستمرا من الصندوق إلى مصر، رافضا الحديث عن قيمة القرض الذي ترغب مصر في الحصول عليه من الصندوق.
من جانبه، قال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، إنه سيتم الإعلان قريبا عن أخبار إيجابية تتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتطرق كوجك إلى معدل الدين العام للبلاد، مؤكدا أن الدين العام الحالي للبلاد يبلغ 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن خدمة الدين تبلغ 7.4% من الناتج المحلي، ومشددا على أن هذه النسبة تعد معتدلة، مقارنة بديون غالبية دول العالم.
وأوضح كوجك، خلال نفس المؤتمر الصحفي، "الدين الحكومي لمصر حاليا يمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة معتدلة بالنسبة لدول العالم".
وتابع كوجك "77% من الدين هو دين محلي، والدين الخارجي 33% من نسبة الديون"، مضيفا، "خدمة الدين بلغت 9.9% من الناتج المحلي في السنوات السابقة، واليوم تبلغ 7.4%".
ولفت المسؤول المصري إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية التي تذهب لخدمة الدين، انخفضت من 77% خلال الأعوام السابقة إلى 57% في الوقت الحالي.
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرب توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق.
وتجاوز حجم الدين الخارجي لمصر في آذار/ مارس الماضي 157 مليار دولار يما تراجع سعر الصرف لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016.
ويتوقع مراقبون أن تتراجع الضغوط الاقتصادية على مصر نسبيا خلال الأشهر المقبلة بعد تراجع أسعار الوقود والحبوب عالميا.