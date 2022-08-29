عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/80-مليار-درهم-إجمالي-نفقات-سكان-الإمارات-على-السفر-والسياحة-في-2021-1066972796.html
80 مليار درهم إجمالي نفقات سكان الإمارات على السفر والسياحة في 2021
80 مليار درهم إجمالي نفقات سكان الإمارات على السفر والسياحة في 2021
كشفت بيانات منظمة السياحة العالمية، أن سكان الإمارات أنفقوا 80 مليار درهم تقريبا (21.8 مليار دولار تقريبا) على السفر والسياحة خلال عام 2021، على الرغم من جائحة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:52+0000
2022-08-29T10:52+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104160/87/1041608712_0:149:3600:2174_1920x0_80_0_0_9d14a9ae1182ed8ab883f789fde0fad3.jpg
ووفقا لبيانات المنظمة، حلت الإمارات في المركز الأول على المستوى الإقليمي والسادس على المستوى العالمي من حيث معدلات الإنفاق على السياحة والسفر، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".وأشارت المنظمة، إلى أن الإنفاق يتضمن مصروفات الزوار المقيمين في الدولة إلى الخارج.وتشمل هذه المصروفات مدفوعات لشركات الطيران الوطنية وللخدمات والسلع كذلك.وبلغ متوسط إنفاق الفرد في الإمارات على السياحة والسفر نحو 9 آلاف درهم (2500 دولار تقريبا).ولفتت إلى أن إجمالي أعداد المسافرين من الدولة للخارج تجاوز 18 مليون مسافر في عام 2019، لكنه شهد تراجعا لنحو 6.3 ملايين في 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220821/الإمارات-تعيد-سفيرها-إلى-إيران--1066689178.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104160/87/1041608712_252:0:3348:2322_1920x0_80_0_0_9069af1b17b02a96f044fbc55024c700.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

80 مليار درهم إجمالي نفقات سكان الإمارات على السفر والسياحة في 2021

10:52 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIمطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات
مطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
تابعنا عبرTelegram
كشفت بيانات منظمة السياحة العالمية، أن سكان الإمارات أنفقوا 80 مليار درهم تقريبا (21.8 مليار دولار تقريبا) على السفر والسياحة خلال عام 2021، على الرغم من جائحة كورونا.
ووفقا لبيانات المنظمة، حلت الإمارات في المركز الأول على المستوى الإقليمي والسادس على المستوى العالمي من حيث معدلات الإنفاق على السياحة والسفر، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".
العلم الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران
21 أغسطس, 14:22 GMT
وأشارت المنظمة، إلى أن الإنفاق يتضمن مصروفات الزوار المقيمين في الدولة إلى الخارج.
وتشمل هذه المصروفات مدفوعات لشركات الطيران الوطنية وللخدمات والسلع كذلك.
وبلغ متوسط إنفاق الفرد في الإمارات على السياحة والسفر نحو 9 آلاف درهم (2500 دولار تقريبا).
ولفتت إلى أن إجمالي أعداد المسافرين من الدولة للخارج تجاوز 18 مليون مسافر في عام 2019، لكنه شهد تراجعا لنحو 6.3 ملايين في 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала