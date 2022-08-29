https://sputnikarabic.ae/20220829/80-مليار-درهم-إجمالي-نفقات-سكان-الإمارات-على-السفر-والسياحة-في-2021-1066972796.html
80 مليار درهم إجمالي نفقات سكان الإمارات على السفر والسياحة في 2021
80 مليار درهم إجمالي نفقات سكان الإمارات على السفر والسياحة في 2021
كشفت بيانات منظمة السياحة العالمية، أن سكان الإمارات أنفقوا 80 مليار درهم تقريبا (21.8 مليار دولار تقريبا) على السفر والسياحة خلال عام 2021، على الرغم من جائحة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:52+0000
2022-08-29T10:52+0000
2022-08-29T10:52+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيانات المنظمة، حلت الإمارات في المركز الأول على المستوى الإقليمي والسادس على المستوى العالمي من حيث معدلات الإنفاق على السياحة والسفر، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".وأشارت المنظمة، إلى أن الإنفاق يتضمن مصروفات الزوار المقيمين في الدولة إلى الخارج.وتشمل هذه المصروفات مدفوعات لشركات الطيران الوطنية وللخدمات والسلع كذلك.وبلغ متوسط إنفاق الفرد في الإمارات على السياحة والسفر نحو 9 آلاف درهم (2500 دولار تقريبا).ولفتت إلى أن إجمالي أعداد المسافرين من الدولة للخارج تجاوز 18 مليون مسافر في عام 2019، لكنه شهد تراجعا لنحو 6.3 ملايين في 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220821/الإمارات-تعيد-سفيرها-إلى-إيران--1066689178.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
80 مليار درهم إجمالي نفقات سكان الإمارات على السفر والسياحة في 2021
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كشفت بيانات منظمة السياحة العالمية، أن سكان الإمارات أنفقوا 80 مليار درهم تقريبا (21.8 مليار دولار تقريبا) على السفر والسياحة خلال عام 2021، على الرغم من جائحة كورونا.
ووفقا لبيانات المنظمة، حلت الإمارات في المركز الأول على المستوى الإقليمي والسادس على المستوى العالمي من حيث معدلات الإنفاق على السياحة والسفر، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم
".
وأشارت المنظمة، إلى أن الإنفاق يتضمن مصروفات الزوار المقيمين في الدولة إلى الخارج.
وتشمل هذه المصروفات مدفوعات لشركات الطيران الوطنية وللخدمات والسلع كذلك.
وبلغ متوسط إنفاق الفرد في الإمارات على السياحة والسفر نحو 9 آلاف درهم (2500 دولار تقريبا).
ولفتت إلى أن إجمالي أعداد المسافرين من الدولة للخارج تجاوز 18 مليون مسافر في عام 2019، لكنه شهد تراجعا لنحو 6.3 ملايين في 2022.