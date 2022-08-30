https://sputnikarabic.ae/20220830/إسرائيل-توقع-اتفاقا-عسكريا-مع-اليابان-في-المجال-السيبراني-1067044520.html
إسرائيل توقع اتفاقا عسكريا مع اليابان في المجال السيبراني
إسرائيل توقع اتفاقا عسكريا مع اليابان في المجال السيبراني
وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا عسكريا مع نظيرتها اليابانية. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T13:56+0000
2022-08-30T13:56+0000
2022-08-30T13:56+0000
بيني غانتس
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وقّع مع نظيره الياباني اتفاقا عسكريا يسمح بتقوية العلاقات العسكرية بين الطرفين.وأفادت بأن الاتفاق الإسرائيلي الياباني يقضي بتفاهم عسكري مشترك بين الجانبين، خاصة في الجانب السيبراني.ومن المنتظر أن يشارك غانتس في احتفال خاص على شرف نائب وزير الدفاع الياباني السابق، ناكاياما ياسوهيد، أحد أكبر مؤيدي دولة إسرائيل، بصفته وزير الدفاع الياباني.ويرافق وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته لليابان وفد عسكري، يضم مدير عام وزارة الدفاع أمير إيشيل، وسفير إسرائيل لدى اليابان جلعاد كوهين، والسكرتير العسكري لوزير الدفاع العميد ياكي دولف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
بيني غانتس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
إسرائيل توقع اتفاقا عسكريا مع اليابان في المجال السيبراني
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وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا عسكريا مع نظيرتها اليابانية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وقّع مع نظيره الياباني اتفاقا عسكريا يسمح بتقوية العلاقات العسكرية بين الطرفين.
وأفادت بأن الاتفاق الإسرائيلي الياباني يقضي بتفاهم عسكري مشترك بين الجانبين، خاصة في الجانب السيبراني.
ومن المنتظر أن يشارك غانتس في احتفال خاص على شرف نائب وزير الدفاع الياباني السابق، ناكاياما ياسوهيد، أحد أكبر مؤيدي دولة إسرائيل، بصفته وزير الدفاع الياباني.
ويرافق وزير الدفاع الإسرائيلي
خلال زيارته لليابان وفد عسكري، يضم مدير عام وزارة الدفاع أمير إيشيل، وسفير إسرائيل لدى اليابان جلعاد كوهين، والسكرتير العسكري لوزير الدفاع العميد ياكي دولف.