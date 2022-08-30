https://sputnikarabic.ae/20220830/إقالة-مدرب-بورنموث-بعد-هزيمته-0-9-أمام-ليفربول-1067019834.html
إقالة مدرب بورنموث بعد هزيمته 0-9 أمام ليفربول
إقالة مدرب بورنموث بعد هزيمته 0-9 أمام ليفربول
أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، إقالة مدربه سكوت باركر، اليوم الثلاثاء. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T08:45+0000
2022-08-30T08:45+0000
2022-08-30T08:45+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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تأتي الإقالة بعد أيام من هزيمة كبيرة تلقاها بورنموث أمام ليفربول في مسابقة الدوري، بهزيمته 0 مقابل 9 أهداف أحرزها لاعبو ليفربول خلال شوطي المباراة، حسب أ ف ب.وقال مالك النادي ماكسيم ديمين في بيان له : "لكي نبقى على تقدم الفريق والنادي عموما، ليس شرطا أن تكون استراتيجيتنا مستدامة". وتابع أنه "يجب علينا إظهار الاحترام والإيمان لبعضنا البعض".
https://sputnikarabic.ae/20220827/أكبر-انتصار-في-تاريخه-ليفربول-يدك-بورنموث-بتساعية-نظيفة-1066907645.html
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أخبار الدوري الإنجليزي
إقالة مدرب بورنموث بعد هزيمته 0-9 أمام ليفربول
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أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، إقالة مدربه سكوت باركر، اليوم الثلاثاء.
تأتي الإقالة بعد أيام من هزيمة كبيرة تلقاها بورنموث أمام ليفربول في مسابقة الدوري، بهزيمته 0 مقابل 9 أهداف أحرزها لاعبو ليفربول خلال شوطي المباراة، حسب أ ف ب.
وقال مالك النادي ماكسيم ديمين في بيان له : "لكي نبقى على تقدم الفريق والنادي عموما، ليس شرطا أن تكون استراتيجيتنا مستدامة".
وتابع أنه "يجب علينا إظهار الاحترام والإيمان لبعضنا البعض".