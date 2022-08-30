https://sputnikarabic.ae/20220830/اجتماع-وزاري-ثلاثي-أرميني-أذربيجاني-روسي-في-موسكو-1067051028.html
اجتماع وزاري ثلاثي أرميني أذربيجاني روسي في موسكو
اجتماع وزاري ثلاثي أرميني أذربيجاني روسي في موسكو
ناقش نواب رئاسة الوزراء في روسيا وأذربيجان وأرمينيا القضايا التنظيمية والإجرائية، بالإضافة إلى اللوائح الخاصة بمزيد من العمل. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:53+0000
2022-08-30T14:53+0000
2022-08-30T14:53+0000
روسيا
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وذكرت الدائرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن "الاجتماع عقد في إطار اللجنة الثلاثية لترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأمن الحدود".وقبل الاجتماع التقى بهما زميلهما الروسي أليكسي أوفيرتشوك ورحب باستمرار عملهم المشترك.كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ثالث في موعد يتفق عليه لاحقا.
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روسيا
اجتماع وزاري ثلاثي أرميني أذربيجاني روسي في موسكو
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ناقش نواب رئاسة الوزراء في روسيا وأذربيجان وأرمينيا القضايا التنظيمية والإجرائية، بالإضافة إلى اللوائح الخاصة بمزيد من العمل.
وذكرت الدائرة الصحفية لوزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن "الاجتماع عقد في إطار اللجنة الثلاثية لترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأمن الحدود".
وترأس كل من نائبي رئيسي وزراء أرمينيا وأذربيجان مير غريغوريان وشاهين مصطفاييف وفدي بلديهما في الاجتماع الثاني على التوالي بصيغته الثلاثية هذه.
وقبل الاجتماع التقى بهما زميلهما الروسي أليكسي أوفيرتشوك ورحب باستمرار عملهم المشترك.
وناقش نواب رؤساء الوزراء القضايا التنظيمية والإجرائية، بالإضافة إلى اللوائح الخاصة بمزيد من العمل، وأعربوا عن امتنانهم للجانب الروسي على تنظيم الاجتماع.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ثالث
في موعد يتفق عليه لاحقا.