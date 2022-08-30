https://sputnikarabic.ae/20220830/التيار-الصدري-يدعو-جميع-الفصائل-المسلحة-إلى-الخروج-من-المنطقة-الخضراء-في-بغداد-1067033461.html

التيار الصدري يدعو جميع الفصائل المسلحة إلى الخروج من المنطقة الخضراء في بغداد

التيار الصدري يدعو جميع الفصائل المسلحة إلى الخروج من المنطقة الخضراء في بغداد

دعا التيار الصدري في العراق، اليوم الثلاثاء، جميع الفصائل المسلحة إلى الخروج من المنطقة الخضراء في بغداد. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T11:45+0000

2022-08-30T11:45+0000

2022-08-30T11:45+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

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وقال المتحدث باسم التيار، صالح محمد العراقي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "على الفصائل المسلحة وإن كانت منتمية للحشد الشعبي تحت أي عنوان، أن تخرج من المنطقة الخضراء، لتأخذ القوات الأمنية زمام الأمور فورا، حفاظا على هيبة للدولة".ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.

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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر