https://sputnikarabic.ae/20220830/مقتدى-الصدر-يعتذر-للشعب-العراقي-على-الأحداث-الأخيرة-وينتقد-مظاهرات-التيار-الصدري-1067028527.html

مقتدى الصدر يعتذر للشعب العراقي ويوجه المتظاهرين بالانسحاب الكامل من الاعتصامات خلال ساعة

مقتدى الصدر يعتذر للشعب العراقي ويوجه المتظاهرين بالانسحاب الكامل من الاعتصامات خلال ساعة

وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T10:06+0000

2022-08-30T10:06+0000

2022-08-30T10:22+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067003334_0:23:3259:1856_1920x0_80_0_0_8da2fc5703da3531c7fa63e423defcb4.jpg

وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".ودعا أنصار التيار الصدري إلى الانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام خلال 60 دقيقة، محذرا من أنهم "إن لم ينسحبوا من الاعتصام فأنا بريء منه".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20220830/مجلس-القضاء-الأعلى-العراقي-حظر-التجوال-منع-المحاكم-من-النظر-في-الدعاوى-المعروضة-عليها-1067028037.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر