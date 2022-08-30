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https://sputnikarabic.ae/20220830/مقتدى-الصدر-يعتذر-للشعب-العراقي-على-الأحداث-الأخيرة-وينتقد-مظاهرات-التيار-الصدري-1067028527.html
مقتدى الصدر يعتذر للشعب العراقي ويوجه المتظاهرين بالانسحاب الكامل من الاعتصامات خلال ساعة
مقتدى الصدر يعتذر للشعب العراقي ويوجه المتظاهرين بالانسحاب الكامل من الاعتصامات خلال ساعة
وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T10:06+0000
2022-08-30T10:22+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".ودعا أنصار التيار الصدري إلى الانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام خلال 60 دقيقة، محذرا من أنهم "إن لم ينسحبوا من الاعتصام فأنا بريء منه".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر

مقتدى الصدر يعتذر للشعب العراقي ويوجه المتظاهرين بالانسحاب الكامل من الاعتصامات خلال ساعة

10:06 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 30.08.2022)
© AFP 2022 / QASSEM AL-KAABIزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / QASSEM AL-KAABI
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.
وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
قوات الأمن تنتشر في بغداد، العراق 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
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وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".
ودعا أنصار التيار الصدري إلى الانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام خلال 60 دقيقة، محذرا من أنهم "إن لم ينسحبوا من الاعتصام فأنا بريء منه".
واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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