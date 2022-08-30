https://sputnikarabic.ae/20220830/الخارجية-المجرية-سنطلب-من-أوروبا-وقف-الإجراءات-التصعيدية-للصراع-في-أوكرانيا-1067047890.html
الخارجية المجرية: سنطلب من أوروبا وقف الإجراءات التصعيدية للصراع في أوكرانيا
الخارجية المجرية: سنطلب من أوروبا وقف الإجراءات التصعيدية للصراع في أوكرانيا
قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إنه سيطلب في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف الإجراءات، التي تهدف إلى تصعيد الصراع الأوكراني. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:22+0000
2022-08-30T14:22+0000
2022-08-30T14:22+0000
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وقال سيارتو قبل الاجتماع: "اليوم، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سأطلب أن ننسى أخيرا المقترحات التي تنطوي على خطر المزيد من التصعيد... والتركيز أخيرا على إحلال السلام في أوروبا".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.من جانبه، أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20220829/وزير-الخارجية-المجري-نعتزم-توقيع-اتفاق-مع-غازبروم-لزيادة-إمدادات-الغاز--1066979974.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, مساعدات
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, مساعدات
الخارجية المجرية: سنطلب من أوروبا وقف الإجراءات التصعيدية للصراع في أوكرانيا
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قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إنه سيطلب في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف الإجراءات، التي تهدف إلى تصعيد الصراع الأوكراني.
وقال سيارتو قبل الاجتماع: "اليوم، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سأطلب أن ننسى أخيرا المقترحات التي تنطوي على خطر المزيد من التصعيد... والتركيز أخيرا على إحلال السلام في أوروبا".
ووفقا له، إذا لم يتحقق السلام في القريب العاجل، فإن عواقب الصراع ستصبح أكثر مأساوية، لأن المزيد من الناس سيصبحون لاجئين، وستحل أزمة غير مسبوقة في أوروبا و"ستصبح قضية إمدادات الطاقة في أوروبا أكثر خطورة".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
من جانبه، أشار السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.