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https://sputnikarabic.ae/20220830/الرئيس-العراقي-يدعو-الإطار-التنسيقي-والتيار-الصدري-للتحاور-بشأن-إجراء-انتخابات-مبكرة-1067059298.html
الرئيس العراقي يدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري للتحاور بشأن إجراء انتخابات مبكرة
الرئيس العراقي يدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري للتحاور بشأن إجراء انتخابات مبكرة
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، قادة الإطار التنسيقي للتحاور مع التيار الصدري لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد وبحث إمكانية إجراء انتخابات... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T17:42+0000
2022-08-30T17:42+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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بغداد- سبوتنيك. وقال صالح، في كلمة متلفزة: "أدعو الأخوة في الإطار التنسيقي إلى التواصل مع سماحة السيد الصدر لتهدئة النفوس، والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المُبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة".وأشار صالح إلى أن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد".وتابع صالح: "المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تُمثل إشكالاً خطيراً وعقبة أمام الوصول إلى الحكم الرشيد، فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا".وفي سياق آخر، قال الرئيس العراقي "إن الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان هي الأخرى باتت غير مقبولة، ويجب إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يضع حلولا جذرية دائمة لا ترقيعية".
https://sputnikarabic.ae/20220830/الرئيس-العراقي-جهود-دعم-الحوار-بين-القوى-السياسية-متواصلة-1067051799.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

الرئيس العراقي يدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري للتحاور بشأن إجراء انتخابات مبكرة

17:42 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / Craig Ruttle
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دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، قادة الإطار التنسيقي للتحاور مع التيار الصدري لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد وبحث إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة من أجل تشكيل حكومة جديدة.
بغداد- سبوتنيك. وقال صالح، في كلمة متلفزة: "أدعو الأخوة في الإطار التنسيقي إلى التواصل مع سماحة السيد الصدر لتهدئة النفوس، والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المُبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة".

وأضاف: "موقف سماحة السيد مقتدى الصدر لوقف أحداث العنف، هو موقفٌ مسؤول وشجاع وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الأزمة السياسية الراهنة".

وأشار صالح إلى أن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد".
وتابع صالح: "المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تُمثل إشكالاً خطيراً وعقبة أمام الوصول إلى الحكم الرشيد، فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا".
الرئيس العراقي، برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
الرئيس العراقي: جهود دعم الحوار بين القوى السياسية متواصلة
15:11 GMT
كما نوه إلى أن "هناك حاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية".
وفي سياق آخر، قال الرئيس العراقي "إن الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان هي الأخرى باتت غير مقبولة، ويجب إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يضع حلولا جذرية دائمة لا ترقيعية".
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