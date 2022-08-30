https://sputnikarabic.ae/20220830/الرئيس-العراقي-جهود-دعم-الحوار-بين-القوى-السياسية-متواصلة-1067051799.html
الرئيس العراقي: جهود دعم الحوار بين القوى السياسية متواصلة
الرئيس العراقي: جهود دعم الحوار بين القوى السياسية متواصلة
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، استمرار جهود دعم مسارات الحوار بين القوى السياسية في العراق 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:11+0000
2022-08-30T15:11+0000
2022-08-30T15:11+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا خلال اتصال هاتفي، مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية.وقال صالح إن جهود دعم مسارات الحوار تهدف إلى التوصل لحلول تضمن سلامة العراق والعراقيين.وفي المقابل، عبّر الملك عبد الله الثاني عن حرص ودعم المملكة الأردنية لأمن واستقرار الشعب العراقي.وأعرب ملك الأردن عن أمله في تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للعراقيين.وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.
https://sputnikarabic.ae/20220830/البحرين-تحث-مواطنيها-في-العراق-على-المغادرة-فورا-1067048168.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الرئيس العراقي: جهود دعم الحوار بين القوى السياسية متواصلة
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، استمرار جهود دعم مسارات الحوار بين القوى السياسية في العراق
جاء هذا خلال اتصال هاتفي، مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية
عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية.
وقال صالح إن جهود دعم مسارات الحوار تهدف إلى التوصل لحلول تضمن سلامة العراق والعراقيين.
وفي المقابل، عبّر الملك عبد الله الثاني عن حرص ودعم المملكة الأردنية لأمن واستقرار الشعب العراقي.
وأعرب ملك الأردن عن أمله في تجاوز الأزمة السياسية
عبر الحوار بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للعراقيين.
وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.