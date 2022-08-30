https://sputnikarabic.ae/20220830/الكاظمي-يشيد-بمساندة-الأردن-للعراق-خلال-الأحداث-الأخيرة-1067049545.html
الكاظمي يشيد بمساندة الأردن للعراق خلال الأحداث الأخيرة
الكاظمي يشيد بمساندة الأردن للعراق خلال الأحداث الأخيرة
أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بوقوف الأردن إلى جانب بلاده في الأحداث الأخيرة. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:07+0000
2022-08-30T15:07+0000
2022-08-30T15:07+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.وأشار إلى أن الحديث خلال الاتصال تطرق إلى جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العراقية.وذكر البيان أن العاهل الأردني عبّر عن تضامن بلاده مع الشعب العراقي الشقيق.وأشاد ملك الأردن بدور الحكومة العراقية وإجراءاتها في التهدئة، خاصة مبادرة الكاظمي للتوصل لحلول تضمن أمن العراق واستقراره، بحسب البيان.وأضاف البيان أن الكاظمي عبّر عن امتنانه للعاهل الأردني، ووقوف عمان إلى جانب الشعب العراقي.وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.
https://sputnikarabic.ae/20220830/السعودية-نتابع-بقلق-بالغ-أحداث-العراق-ونطالب-جميع-الأطراف-بالحفاظ-على-مقدرات-شعبه-1067046718.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي يشيد بمساندة الأردن للعراق خلال الأحداث الأخيرة
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أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بوقوف الأردن إلى جانب بلاده في الأحداث الأخيرة.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.
وأشار إلى أن الحديث خلال الاتصال تطرق إلى جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العراقية.
وذكر البيان أن العاهل الأردني عبّر عن تضامن بلاده مع الشعب العراقي الشقيق.
وأشاد ملك الأردن بدور الحكومة العراقية وإجراءاتها في التهدئة، خاصة مبادرة الكاظمي للتوصل لحلول تضمن أمن العراق واستقراره
، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن الكاظمي عبّر عن امتنانه للعاهل الأردني، ووقوف عمان إلى جانب الشعب العراقي.
وشهد العراق، أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار الصدر من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات منذ أمس.