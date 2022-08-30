https://sputnikarabic.ae/20220830/السعودية-نتابع-بقلق-بالغ-أحداث-العراق-ونطالب-جميع-الأطراف-بالحفاظ-على-مقدرات-شعبه-1067046718.html
السعودية: نتابع بقلق بالغ أحداث العراق ونطالب جميع الأطراف بالحفاظ على مقدرات شعبه
السعودية: نتابع بقلق بالغ أحداث العراق ونطالب جميع الأطراف بالحفاظ على مقدرات شعبه
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تتابع بقلق بالغ ما آلت إليه الأمور في العراق، عقب الأحداث الأخيرة، داعيةً جميع الأطراف إلى الحفاظ على مقدرات شعبه ومكتسباته. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:04+0000
2022-08-30T14:04+0000
2022-08-30T14:04+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067013574_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d623cbb366b283dccb7396ea6e921ef6.jpg
ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت: "تتابع وزارة الخارجية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين".وقال البيان: "تدعو المملكة العربية السعودية جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق، كما تدعم السعودية كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي".ولفت البيان إلى أن المملكة العربية السعودية تحث "جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي الشقيق، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها، سائلة المولى -عز وجل- أن يحفظ العراق وشعبه من كل شرٍ ومكروه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067013574_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9adb515b37e491ab98128a438f7f90d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم
السعودية: نتابع بقلق بالغ أحداث العراق ونطالب جميع الأطراف بالحفاظ على مقدرات شعبه
تابعنا عبر
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تتابع بقلق بالغ ما آلت إليه الأمور في العراق، عقب الأحداث الأخيرة، داعيةً جميع الأطراف إلى الحفاظ على مقدرات شعبه ومكتسباته.
ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت: "تتابع وزارة الخارجية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية
في جمهورية العراق الشقيقة، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين".
وقال البيان: "تدعو المملكة العربية
السعودية جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق، كما تدعم السعودية كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي".
ولفت البيان إلى أن المملكة العربية السعودية تحث "جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي الشقيق، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد
وشعبها، سائلة المولى -عز وجل- أن يحفظ العراق وشعبه من كل شرٍ ومكروه".