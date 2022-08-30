https://sputnikarabic.ae/20220830/العراق-يشهد-حدثا-لأول-مرة-منذ-مقتل-صدام-حسين-صور-1067019342.html
العراق يشهد حدثا لأول مرة منذ مقتل صدام حسين... صور
العراق يشهد حدثا لأول مرة منذ مقتل صدام حسين... صور
شهد العراق، اليوم الثلاثاء، حدثا هو الأول من نوعه من سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T08:05+0000
2022-08-30T08:05+0000
2022-08-30T08:06+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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نشرت قناة "صابرين نيوز"، عبر حسابها على تيلغرام، صورا وفيديوهات توضح خلو المراقد المقدسة في كربلاء والكاظمية من الزوار رغم اقتراب موعد الأربعينية الحسينية.الصور التقطت في الصحن الحسيني الشريف في مدينة كربلاء المقدسة وكذلك للشارع الرئيس لمدينة الكاظمية المقدسة شمال بغداد، وقد خلت المراقد من الزائرين بالرغم من اقتراب أربعينية الإمام الحسين، الذي يعتبر الحدث الذي يحدث لأول مرة منذ سقوط النظام السابق.يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
العراق يشهد حدثا لأول مرة منذ مقتل صدام حسين... صور
08:05 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
شهد العراق، اليوم الثلاثاء، حدثا هو الأول من نوعه من سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
نشرت قناة "صابرين نيوز"، عبر حسابها على تيلغرام، صورا وفيديوهات توضح خلو المراقد المقدسة في كربلاء والكاظمية من الزوار رغم اقتراب موعد الأربعينية الحسينية.
الصور التقطت في الصحن الحسيني الشريف في مدينة كربلاء المقدسة وكذلك للشارع الرئيس لمدينة الكاظمية المقدسة شمال بغداد، وقد خلت المراقد من الزائرين بالرغم من اقتراب أربعينية الإمام الحسين، الذي يعتبر الحدث الذي يحدث لأول مرة منذ سقوط النظام السابق.
يأتي ذلك بعدما اقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر".