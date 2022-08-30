https://sputnikarabic.ae/20220830/المحكمة-الإسرائيلية-العليا-ترفض-الإفراج-عن-الأسير-خليل-عواودة-المضرب-عن-الطعام-لليوم-171-1067057413.html
المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 171
المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 171
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الحادي والسبعين بعد المئة رغم خطورة وضعه الصحي. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:38+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقالت محامية المعتقل عواودة، أحلام حداد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن "المحكمة تتذرع بأنها ليست هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم 21/8 وأننا لم نأت بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".يذكر أن الأسير عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غربي الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ171 رفضا لاعتقاله الإداري وسط مطالبات واسعة للإفراج عنه لخطورة وضعه الصحي.يشار إلى أن الأسير عواودة أب لأربع طفلات استأنف إضرابه في 2 يوليو/تموز 2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب استنادً إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ السلطات الإسرائيلية نكثت بوعدها وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر علمًا أنّه معتقل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر وجرى تثبيته على كامل المدة.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-صدمته-إزاء-الحالة-الصحية-للأسير-الفلسطيني-خليل-العواودة-1066951283.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 171
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رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الحادي والسبعين بعد المئة رغم خطورة وضعه الصحي.
رام الله - سبوتنيك. وقالت محامية المعتقل عواودة، أحلام حداد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن "المحكمة تتذرع بأنها ليست هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم 21/8 وأننا لم نأت بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".
يذكر أن الأسير عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غربي الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ171 رفضا لاعتقاله الإداري وسط مطالبات واسعة للإفراج عنه لخطورة وضعه الصحي.
يشار إلى أن الأسير عواودة أب لأربع طفلات استأنف إضرابه في 2 يوليو/تموز 2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب استنادً إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ السلطات الإسرائيلية نكثت بوعدها وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر علمًا أنّه معتقل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر وجرى تثبيته على كامل المدة.