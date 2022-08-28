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الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة
الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة
أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما احتجاجًا على اعتقاله الإداري، ودعا إلى إطلاق... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T22:05+0000
2022-08-28T22:05+0000
أخبار فلسطين اليوم
أسير
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غزة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان "مصدومون من الصور المروعة لخليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما احتجاجا على اعتقاله دون اتهام حيث أصبح يواجه خطر الموت الوشيك".وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت صورة مروعة للسجين خليل العواودة في المستشفى، حيث يواصل إضرابه عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.وسمحت السلطات الإسرائيلية لبعض أفراد عائلة الأسير العواودة بزيارته في المستشفى، بعد قرار عسكري إسرائيلي بتجميد أمر الاعتقال الإداري دون الإفراج عنه.ويقضي الأسير خليل العواودة حكما بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وفق تقارير استخبارية سرية دون محاكمة أو توجيه أي تهمة له.وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد وضعت إطلاق سراح العواودة بالإضافة للقيادي في الحركة، بسام السعدي، شرطا لوقف التصعيد في قطاع غزة والذي استمر لثلاثة أيام متتالية.
https://sputnikarabic.ae/20220822/المحكمة-العليا-الإسرائيلية-ترفض-إطلاق-سراح-الأسير-الفلسطيني-خليل-عواودة-1066737299.html
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أخبار فلسطين اليوم, أسير
أخبار فلسطين اليوم, أسير

الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة

22:05 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / DAVID FURSTصورة أرشيفية لأسرى فلسطينيين
صورة أرشيفية لأسرى فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / DAVID FURST
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما احتجاجًا على اعتقاله الإداري، ودعا إلى إطلاق سراحه، وجاء ذلك وفق ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين .
غزة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان "مصدومون من الصور المروعة لخليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما احتجاجا على اعتقاله دون اتهام حيث أصبح يواجه خطر الموت الوشيك".
ودعت البعثة الدولية السلطات الإسرائيلية للإفراج عنه ما لم توجه له تهمة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت صورة مروعة للسجين خليل العواودة في المستشفى، حيث يواصل إضرابه عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.
وسمحت السلطات الإسرائيلية لبعض أفراد عائلة الأسير العواودة بزيارته في المستشفى، بعد قرار عسكري إسرائيلي بتجميد أمر الاعتقال الإداري دون الإفراج عنه.
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح الأسير الفلسطيني خليل عواودة
22 أغسطس, 16:43 GMT
ويقضي الأسير خليل العواودة حكما بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وفق تقارير استخبارية سرية دون محاكمة أو توجيه أي تهمة له.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد وضعت إطلاق سراح العواودة بالإضافة للقيادي في الحركة، بسام السعدي، شرطا لوقف التصعيد في قطاع غزة والذي استمر لثلاثة أيام متتالية.
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