https://sputnikarabic.ae/20220828/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-صدمته-إزاء-الحالة-الصحية-للأسير-الفلسطيني-خليل-العواودة-1066951283.html
الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة
الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة
أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما احتجاجًا على اعتقاله الإداري، ودعا إلى إطلاق... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T22:05+0000
2022-08-28T22:05+0000
2022-08-28T22:05+0000
أخبار فلسطين اليوم
أسير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101819/56/1018195606_0:171:3240:1994_1920x0_80_0_0_4153faf1f22b5b78e5dd8bc5ace70489.jpg
غزة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان "مصدومون من الصور المروعة لخليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما احتجاجا على اعتقاله دون اتهام حيث أصبح يواجه خطر الموت الوشيك".وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت صورة مروعة للسجين خليل العواودة في المستشفى، حيث يواصل إضرابه عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.وسمحت السلطات الإسرائيلية لبعض أفراد عائلة الأسير العواودة بزيارته في المستشفى، بعد قرار عسكري إسرائيلي بتجميد أمر الاعتقال الإداري دون الإفراج عنه.ويقضي الأسير خليل العواودة حكما بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وفق تقارير استخبارية سرية دون محاكمة أو توجيه أي تهمة له.وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد وضعت إطلاق سراح العواودة بالإضافة للقيادي في الحركة، بسام السعدي، شرطا لوقف التصعيد في قطاع غزة والذي استمر لثلاثة أيام متتالية.
https://sputnikarabic.ae/20220822/المحكمة-العليا-الإسرائيلية-ترفض-إطلاق-سراح-الأسير-الفلسطيني-خليل-عواودة-1066737299.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101819/56/1018195606_178:0:3063:2164_1920x0_80_0_0_b277f87a0af05dc4b33bfacf9345ca4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أسير
الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة
تابعنا عبر
أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما احتجاجًا على اعتقاله الإداري، ودعا إلى إطلاق سراحه، وجاء ذلك وفق ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين .
غزة - سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان "مصدومون من الصور المروعة لخليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما
احتجاجا على اعتقاله دون اتهام حيث أصبح يواجه خطر الموت الوشيك".
ودعت البعثة الدولية السلطات الإسرائيلية للإفراج عنه ما لم توجه له تهمة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت صورة مروعة للسجين خليل العواودة في المستشفى، حيث يواصل إضرابه عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.
وسمحت السلطات الإسرائيلية لبعض أفراد عائلة الأسير العواودة
بزيارته في المستشفى، بعد قرار عسكري إسرائيلي بتجميد أمر الاعتقال الإداري دون الإفراج عنه.
ويقضي الأسير خليل العواودة حكما بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وفق تقارير استخبارية سرية دون محاكمة أو توجيه أي تهمة له.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد وضعت إطلاق سراح العواودة بالإضافة للقيادي في الحركة، بسام السعدي، شرطا لوقف التصعيد في قطاع غزة والذي استمر لثلاثة أيام متتالية.