https://sputnikarabic.ae/20220830/النفط-يعمق-خسائره-وسعر-برميل-برنت-يهبط-لأقل-من-98-دولارا-1067057600.html
النفط يعمق خسائره وسعر برميل "برنت" يهبط لأقل من 98 دولارا
النفط يعمق خسائره وسعر برميل "برنت" يهبط لأقل من 98 دولارا
واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها السريع، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ الانخفاض نحو 5 في المئة، فيما بلغ سعر خام برنت أقل من 98 دولارا للبرميل. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:39+0000
2022-08-30T16:39+0000
2022-08-30T16:39+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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وانخفض سعر العقود الأجلة لخام برنت لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 5.03%، ليبلغ سعر البرميل 97.78 دولار. فيما انخفض سعر خام غرب تكساس بنسبة 5.48%، ليبلغ سعر البرميل 91.75 دولار.وذلك ابتداء من الساعة 15:36 بتوقيت غرينتش (18:36 بتوقيت موسكو).وتأتي هذه الخسائر مدفوعة بمخاوف المستثمرين من الضغوط التضخمية وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين، والتي يعتقدون أنها تزكي فرص حدوث ركود عالمي.وكانت أسعار النفط والغاز الطبيعي قد سجلت مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وتنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، فيما تعد روسيا مصدراً رئيسياً، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
https://sputnikarabic.ae/20220830/أسعار-النفط-تهبط-بقوة-وسط-مخاوف-من-ركود-واسع-النطاق-1067051505.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد
أسعار النفط اليوم, اقتصاد
النفط يعمق خسائره وسعر برميل "برنت" يهبط لأقل من 98 دولارا
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واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها السريع، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ الانخفاض نحو 5 في المئة، فيما بلغ سعر خام برنت أقل من 98 دولارا للبرميل.
وانخفض سعر العقود الأجلة لخام برنت
لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 5.03%، ليبلغ سعر البرميل 97.78 دولار.
فيما انخفض سعر خام غرب تكساس بنسبة 5.48%، ليبلغ سعر البرميل 91.75 دولار.
وذلك ابتداء من الساعة 15:36 بتوقيت غرينتش (18:36 بتوقيت موسكو).
وتأتي هذه الخسائر مدفوعة بمخاوف المستثمرين من الضغوط التضخمية وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين، والتي يعتقدون أنها تزكي فرص حدوث ركود عالمي.
وكانت أسعار النفط
والغاز الطبيعي قد سجلت مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وتنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، فيما تعد روسيا مصدراً رئيسياً، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.