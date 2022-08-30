https://sputnikarabic.ae/20220830/خبير-فرنسا-ترى-في-تقدم-تركيا-وروسيا-والصين-تهديدا-لسياستها-في-أفريقيا-1067057275.html

خبير: فرنسا ترى في تقدم تركيا وروسيا والصين تهديدا لسياستها في أفريقيا

خبير: فرنسا ترى في تقدم تركيا وروسيا والصين تهديدا لسياستها في أفريقيا

علّق مدير معهد الدراسات الأفريقية في المركز التركي للدراسات الآسيوية، هوري يلدريم تشينار، على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن سياسة تركيا... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T16:34+0000

2022-08-30T16:34+0000

2022-08-30T16:34+0000

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وأشار شينار، في مقابلة مع "وكالة سبوتنيك"، إلى ارتفاع مستوى عدم الرضا عن سياسة ماكرون في أفريقيا، وقال: "النقد النشط له يأتي من 4-5 مستعمرات فرنسية سابقة. يحاول ماكرون بتصريحاته، تحويل استياء السكان من نفسه إلى لاعبين آخرين. بدأت العديد من المستعمرات الفرنسية السابقة، المستقلة بالمعنى السياسي، ولكن لا تزال غير حرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، في إظهار رد فعل سلبي على نحو متزايد تجاه سياسة الاستعمار الجديد لفرنسا. إن لخطاب ماكرون العدواني في أفريقيا آثار سلبية على السياسة الخارجية الفرنسية".وشدد على أن وجهات النظر السياسية والاستراتيجية لماكرون والرئيس الجزائري تبون لا تتطابق ، قائلا: "ماكرون يريد أن يكون القائد الذي سيحدد مسار الأحداث في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. في هذا السياق، يبذل جهودا نشطة لإرضاء اللاعبين الرئيسيين، وخاصة تركيا".وختم: "قلق الزعيم الفرنسي من الوجود التركي في المنطقة واضح. في الوقت نفسه، فإن العلاقات الثنائية التي ستطورها تركيا مع دول المنطقة ستعطي دفعة كبيرة لسياسة أنقرة الخارجية ويمكن أن توجه ضربة خطيرة للاستراتيجية الاستعمارية الجديدة الفرنسية. ميزة تركيا أنها تبني علاقاتها مع الدول الأفريقية على مبدأ المنفعة المتبادلة، وكذلك موقفها المتقبل لدول ما بعد الاستعمار في المنطقة من الناحية التاريخية والسياسية".يذكر أن ماكرون، خلال زيارته الرسمية للجزائر، قال إن هناك بعض الشبكات في تركيا وروسيا والصين تظهر نشاطًا وخططًا استعمارية وإمبريالية جديدة وتعارض فرنسا.

https://sputnikarabic.ae/20220827/الخارجية-التركية-تحث-فرنسا-على-الاعتراف-بعواقب-ماضيها-الاستعماري-1066917313.html

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