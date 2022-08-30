https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-البرلمان-اليمني-الهدن-المتتالية-إن-لم-تكن-جدية-وموصلة-للسلام-فلا-قيمة-لها-1067062896.html

رئيس البرلمان اليمني: الهدن المتتالية إن لم تكن جدية وموصلة للسلام فلا قيمة لها

رئيس البرلمان اليمني: الهدن المتتالية إن لم تكن جدية وموصلة للسلام فلا قيمة لها

شدد رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استغلال هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتحقيق... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T19:45+0000

2022-08-30T19:45+0000

2022-08-30T19:45+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/04/1014830435_0:83:1748:1066_1920x0_80_0_0_e9ca4f748cbfef2164e4531984a7e694.jpg

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، قال البركاني خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن "الهدن المتتالية إن لم تكن جدية وموصلة للسلام فلا قيمة لها".وأضاف أن "الحوثيين غير جادين في عملية السلام بدليل مئات الخروقات التي قاموا بها".وأوضح أن "الهجوم الأخير على تعز بغرض إغلاق الشريان الوحيد للمدينة وهو طريق الضباب المؤدي إلى العاصمة المؤقتة عدن، يثبت أن الحوثيين لا زالوا يفكرون بوسائلهم العدوانية".ورأى رئيس مجلس النواب اليمني أن "الحوثيين ليسوا شريكاً في صناعة السلام وأنه ليس من خياراتهم".ودعا البركاني المبعوث الأممي بأن يصارح العالم بالحقائق وبتعنت الحوثيين ورفضهم للسلام"، على حد قوله.من جانبه، أكد المبعوث الأممي أن "خيار السلام هو الخيار الأمثل"، داعياً كل الأطراف إلى "جعل الهدنة وسيلة للوصول إلى السلام الشامل الذي حان الوقت للدخول فيه".وأعرب غروندبرغ عن "أسفه لما يجري في تعز"، مشيراً إلى أنه "يبذل جهوداً كبيرة لإيقاف الدماء".ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدائر في اليمن بسقوط مئات آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين، وتدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض، وأحيانا المجاعة في بعض المناطق.كما تسبب بنزوح السكان من المناطق، التي تشهد معارك، ولجوئهم إلى أماكن أكثر أمنا داخل اليمن وخارجه.

https://sputnikarabic.ae/20220829/اليمن-مقتل-6-جنود-من-الجيش-إثر-معارك-عنيفة-مع-جماعة-أنصار-الله-في-تعز-1066952888.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي