https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-الوزراء-الروسي-يحث-على-زيادة-حصة-المدفوعات-الدولية-بالروبل-1067033919.html
رئيس الوزراء الروسي يحث على زيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل
رئيس الوزراء الروسي يحث على زيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل
دعى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T11:54+0000
2022-08-30T11:54+0000
2022-08-30T11:54+0000
اقتصاد
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وقال ميشوستين في جلسة استراتيجية حول تطوير النظام المالي المحلي، إنه من الضروري زيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل، مع الرفض التدريجي لاستخدام عملات الدول غير الصديقة.وأشار ميشوستين إلى أن رئيس الدولة أكد في وقت سابق إلى الحاجة لتعزيز الاكتفاء الذاتي المالي واستقلال روسيا.مضيفا أنه بفضل القرارات المشتركة مع البنك المركزي، تمكنت السلطات من تحقيق استقرار للوضع في الاقتصاد الروسي.مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات متوسطة المدى لاستعادة معدل نمو الاقتصاد الروسي.
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اقتصاد
رئيس الوزراء الروسي يحث على زيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل
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دعى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل.
وقال ميشوستين في جلسة استراتيجية حول تطوير النظام المالي المحلي، إنه من الضروري زيادة حصة المدفوعات الدولية بالروبل
، مع الرفض التدريجي لاستخدام عملات الدول غير الصديقة.
كما وأشار إلى الحاجة لتعديل جدي للنظام المالي الروسي في مواجهة العقوبات والقيود، قائلا: "سننظر اليوم في القضايا الاستراتيجية لتطوير نظامنا المالي. في سياق العقوبات والقيود، يلزم تعديله بشكل جدي. أولا وقبل كل شيء، من أجل إنشاء آليات فعالة من شأنها أن تشبع اقتصادنا بالسيولة الكافية، وضمان الاستدامة".
وأشار ميشوستين إلى أن رئيس الدولة أكد في وقت سابق إلى الحاجة لتعزيز الاكتفاء الذاتي المالي واستقلال روسيا.
مضيفا أنه بفضل القرارات المشتركة مع البنك المركزي، تمكنت السلطات من تحقيق استقرار للوضع في الاقتصاد الروسي.
وتابع قائلا: "بفضل القرارات المشتركة مع بنك روسيا، تمكنا من تحقيق الاستقرار في الأسواق والنظام المصرفي، والحد من مخاطر التضخم، وهو ما له اليوم تأثير إيجابي على ديناميكيات طلب المستهلكين".
مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات متوسطة المدى لاستعادة معدل نمو الاقتصاد الروسي.