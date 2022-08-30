https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-شركة-غازبروم-نفط-يؤكد-دور-أوبك--في-استقرار-أسعار-النفط-عالميا-1067038994.html

رئيس شركة "غازبروم نفط" يؤكد دور "أوبك +" في استقرار أسعار النفط عالميا

رئيس شركة "غازبروم نفط" يؤكد دور "أوبك +" في استقرار أسعار النفط عالميا

قال ألكسندر ديوكوف، رئيس شركة "غازبروم نفط" الروسية، إن سوق النفط العالمية الآن متوازنة، على الرغم من العجز والفوائض قصيرة الأجل، وإن اتفاقية "أوبك +" لها... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T12:50+0000

2022-08-30T12:50+0000

2022-08-30T12:51+0000

اقتصاد

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وأضاف ديوكوف، قائلا: "إذا تحدثنا عن الوضع في سوق النفط العالمي، فإننا نرى أنه متوازن. نعم، ربما في الوقت الحالي هناك بعض العجز والفائض الطفيف، لكن هناك أوبك+ ، هذه مؤسسة قوية إلى حد ما تؤثر على الوضع في السوق".وحول أسعار النفط عالميا، قال ديوكوف: "نرى أن أوبك + حلت في النهاية مشكلة موازنة العرض والطلب، على التوالي، نرى أسعارا مستقرة إلى حد ما في السوق العالمية. نعم، الأسعار مرتفعة، ولكن ليس بسبب أوبك +، تلعب العوامل الجيوسياسية دورا هنا".هذا وصرح في أواخر أغسطس/ آب، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع "بلومبرغ" أن منظمة "أوبك +" ستبدأ قريبا العمل على اتفاقية نفطية جديدة لفترة ما بعد 2022، وإن التحالف لديه كل النفوذ اللازم للتأثير على تقلبات السوق، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج. وسيعقد الاجتماع المقبل "لأوبك +" في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، والذي لا يزال جدول أعماله غير معروف.

https://sputnikarabic.ae/20220830/ارتفاع-أسعار-النفط-بأكثر-من-4-في-المائة-بدعم-من-خفض-محتمل-في-إمدادات-أوبك-1067014953.html

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