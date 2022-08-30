https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-شركة-غازبروم-نفط-يؤكد-دور-أوبك--في-استقرار-أسعار-النفط-عالميا-1067038994.html
رئيس شركة "غازبروم نفط" يؤكد دور "أوبك +" في استقرار أسعار النفط عالميا
رئيس شركة "غازبروم نفط" يؤكد دور "أوبك +" في استقرار أسعار النفط عالميا
قال ألكسندر ديوكوف، رئيس شركة "غازبروم نفط" الروسية، إن سوق النفط العالمية الآن متوازنة، على الرغم من العجز والفوائض قصيرة الأجل، وإن اتفاقية "أوبك +" لها... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T12:50+0000
2022-08-30T12:50+0000
2022-08-30T12:51+0000
اقتصاد
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وأضاف ديوكوف، قائلا: "إذا تحدثنا عن الوضع في سوق النفط العالمي، فإننا نرى أنه متوازن. نعم، ربما في الوقت الحالي هناك بعض العجز والفائض الطفيف، لكن هناك أوبك+ ، هذه مؤسسة قوية إلى حد ما تؤثر على الوضع في السوق".وحول أسعار النفط عالميا، قال ديوكوف: "نرى أن أوبك + حلت في النهاية مشكلة موازنة العرض والطلب، على التوالي، نرى أسعارا مستقرة إلى حد ما في السوق العالمية. نعم، الأسعار مرتفعة، ولكن ليس بسبب أوبك +، تلعب العوامل الجيوسياسية دورا هنا".هذا وصرح في أواخر أغسطس/ آب، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع "بلومبرغ" أن منظمة "أوبك +" ستبدأ قريبا العمل على اتفاقية نفطية جديدة لفترة ما بعد 2022، وإن التحالف لديه كل النفوذ اللازم للتأثير على تقلبات السوق، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج. وسيعقد الاجتماع المقبل "لأوبك +" في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، والذي لا يزال جدول أعماله غير معروف.
https://sputnikarabic.ae/20220830/ارتفاع-أسعار-النفط-بأكثر-من-4-في-المائة-بدعم-من-خفض-محتمل-في-إمدادات-أوبك-1067014953.html
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اقتصاد
رئيس شركة "غازبروم نفط" يؤكد دور "أوبك +" في استقرار أسعار النفط عالميا
12:50 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
قال ألكسندر ديوكوف، رئيس شركة "غازبروم نفط" الروسية، إن سوق النفط العالمية الآن متوازنة، على الرغم من العجز والفوائض قصيرة الأجل، وإن اتفاقية "أوبك +" لها تأثير إيجابي على السوق ويجب أن تستمر في العمل.
وأضاف ديوكوف، قائلا: "إذا تحدثنا عن الوضع في سوق النفط العالمي، فإننا نرى أنه متوازن. نعم، ربما في الوقت الحالي هناك بعض العجز والفائض الطفيف، لكن هناك أوبك+ ، هذه مؤسسة قوية إلى حد ما تؤثر على الوضع في السوق".
وتابع قائلا: "يبدو لي أنه سيكون من الصواب لهذه المؤسسة التي أنشأها أعضاء أوبك ودول ليست أعضاء في المنظمة، ولكنها دخلت في الاتفاقية، أن تواصل عملها. نرى أثرا إيجابيا على الوضع".
وحول أسعار النفط عالميا، قال ديوكوف: "نرى أن أوبك + حلت في النهاية مشكلة موازنة العرض والطلب، على التوالي، نرى أسعارا مستقرة إلى حد ما في السوق العالمية. نعم، الأسعار مرتفعة، ولكن ليس بسبب أوبك +، تلعب العوامل الجيوسياسية دورا هنا".
وأشار رئيس شركة "غازبروم نفط" إلى أن اتفاقية "أوبك + " أثناء وجودها أظهرت أنها قادرة على الحفاظ على توازن أسعار السوق المقبولة للمستهلكين وشركات النفط.
هذا وصرح في أواخر أغسطس/ آب، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع "بلومبرغ" أن منظمة "أوبك +" ستبدأ قريبا العمل على اتفاقية نفطية جديدة لفترة ما بعد 2022، وإن التحالف لديه كل النفوذ اللازم للتأثير على تقلبات السوق، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج.
وسيعقد الاجتماع المقبل "لأوبك +" في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، والذي لا يزال جدول أعماله غير معروف.