https://sputnikarabic.ae/20220830/غازبروم-تقطع-إمدادات-الغاز-عن-إنجي-الفرنسية-1067061407.html
"غازبروم" تقطع إمدادات الغاز عن "إنجي" الفرنسية
"غازبروم" تقطع إمدادات الغاز عن "إنجي" الفرنسية
أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، قطع إمدادات الغاز إلى شركة إنجي الفرنسية بسبب عدم سداد مدفوعات شحنات شهر يوليو/تموز بالكامل. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T18:49+0000
2022-08-30T18:49+0000
2022-08-30T18:49+0000
شركة غازبروم
روسيا
أخبار فرنسا
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وأفادت غازبروم في بيان: "ابتداءً من نهاية يوم العمل في 30 أغسطس، لم تتسلم شركة غازبروم إكسبورت كامل مدفوعات الغاز التي تم توريدها إلى إنجي (فرنسا) في يوليو بموجب العقود الحالية".وأضاف البيان: "في هذا الصدد، أخطرت شركة غازبروم إكسبورت إنجي الفرنسية بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز ابتداءً من 1 سبتمبر/أيلول 2022، وحتى استلام الأموال الخاصة بالغاز بالكامل".
https://sputnikarabic.ae/20220830/غازبروم-سيتم-إيقاف-الإمداد-عبر-نورد-ستريم-1-من-31-أغسطس-حتى-3-سبتمبر-1067051681.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم, روسيا, أخبار فرنسا
شركة غازبروم, روسيا, أخبار فرنسا
"غازبروم" تقطع إمدادات الغاز عن "إنجي" الفرنسية
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أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، قطع إمدادات الغاز إلى شركة إنجي الفرنسية بسبب عدم سداد مدفوعات شحنات شهر يوليو/تموز بالكامل.
وأفادت غازبروم في بيان: "ابتداءً من نهاية يوم العمل في 30 أغسطس، لم تتسلم شركة غازبروم إكسبورت كامل مدفوعات الغاز التي تم توريدها إلى إنجي (فرنسا) في يوليو بموجب العقود الحالية".
"وفقًا لمرسوم رئيس روسيا بتاريخ 31 مارس 2022 رقم 172، بشأن الإجراء الخاص بالوفاء من قبل المشترين الأجانب بالتزاماتهم تجاه موردي الغاز الطبيعي الروس، توريد مزيد من الغاز الطبيعي إلى مشتر أجنبي، يُحظر الدفع إذا لم يقم المشتري بالدفع بالكامل خلال الموعد النهائي للدفع التعاقدي".
وأضاف البيان: "في هذا الصدد، أخطرت شركة غازبروم إكسبورت إنجي الفرنسية بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز ابتداءً من 1 سبتمبر/أيلول 2022، وحتى استلام الأموال الخاصة بالغاز
بالكامل".