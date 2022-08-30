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قيس سعيد للخارجية الأمريكية: نرفض التدخل في شؤون تونس الداخلية
قيس سعيد للخارجية الأمريكية: نرفض التدخل في شؤون تونس الداخلية
جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمسك بلاده بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك خلال لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:26+0000
2022-08-30T15:26+0000
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كما أعرب سعيد لليف عن "استيائه من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وأوضح الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال اللقاء "العديد من المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها عديد الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة، وطالب السلطات الأمريكية أن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع".وتناول لقاء الرئيس التونسي بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى "تطور العلاقات الثنائية بين تونس وأمريكا".ووفقا للبيان التونسي، فقد كان اللقاء "مناسبة لتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها بلادنا. كما بيّن رئيس الدولة أنه على المجموعة الدولية أن تقوم بدورها كاملا للمساهمة في استعادة الشعب التونسي للأموال المنهوبة".وفي الشهر الجاري، رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشكل قاطع التدخل في اختيارات الشعب التونسي.وحسب موقع إذاعة "نسمة" التونسية، أكد سعيد في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، أن تونس دولة حرة ومستقلة، وتلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20220726/أمريكا-الدستور-التونسي-الجديد-قد-يضر-بحقوق-الإنسان-1065615218.html
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أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

قيس سعيد للخارجية الأمريكية: نرفض التدخل في شؤون تونس الداخلية

15:26 GMT 30.08.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمسك بلاده بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك خلال لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، اليوم الثلاثاء، في قصر قرطاج.
كما أعرب سعيد لليف عن "استيائه من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وأوضح الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال اللقاء "العديد من المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها عديد الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة، وطالب السلطات الأمريكية أن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع".
وتناول لقاء الرئيس التونسي بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى "تطور العلاقات الثنائية بين تونس وأمريكا".
ووفقا للبيان التونسي، فقد كان اللقاء "مناسبة لتناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها بلادنا. كما بيّن رئيس الدولة أنه على المجموعة الدولية أن تقوم بدورها كاملا للمساهمة في استعادة الشعب التونسي للأموال المنهوبة".
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وفي الشهر الجاري، رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشكل قاطع التدخل في اختيارات الشعب التونسي.
وحسب موقع إذاعة "نسمة" التونسية، أكد سعيد في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، أن تونس دولة حرة ومستقلة، وتلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
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