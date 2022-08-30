https://sputnikarabic.ae/20220830/ميدفيديف-الأوروبيون-يكشفون-وجههم-الحقيقي-1067056403.html
ميدفيديف: الأوروبيون يكشفون وجههم الحقيقي
ميدفيديف: الأوروبيون يكشفون وجههم الحقيقي
وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، كلمة إلى المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:29+0000
2022-08-30T16:29+0000
2022-08-30T16:56+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول قضايا التأشيرات، واظب الرؤساء الأوروبيون الثرثرة المعادية للروس (الروسوفوبيا) حول تأشيرات شنغن لمواطني بلدنا، فليفرضوا بسرعة حظرًا تامًا على تسليمهم إياها".وأردف ميدفيديف: "سوف يظهر الأوروبيون مرة أخرى ألوانهم الحقيقية مما سيقلل من إلهاء روسيا ومواطنيها عن القيام بالعملية العسكرية الخاصة بالأكاذيب والوعود الواهية".وختم ميدفيديف منشوره بالفرنسية بعبارة: "فالحرب هي الحرب" (وهي عبارة تستخدم باللغة الفرنسية للإشارة إلى أنه في بعض الأحيان لا بد من تحمل موقف ما بشجاعة لما يمكن أن تفرضه ضرورات الساعة الحالية).
https://sputnikarabic.ae/20220828/ميدفيديف-يتوعد-بيع-الغاز-للأوروبيين-بـ5000-يورو-للمتر-المكعب-1066929029.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
ميدفيديف: الأوروبيون يكشفون وجههم الحقيقي
16:29 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 30.08.2022) تابعنا عبر
وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، كلمة إلى المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول قضايا التأشيرات، واظب الرؤساء الأوروبيون الثرثرة المعادية للروس (الروسوفوبيا) حول تأشيرات شنغن لمواطني بلدنا، فليفرضوا بسرعة حظرًا تامًا على تسليمهم إياها".
وأضاف: "حيث أنه أخيرًا، سيقتنع الجميع أخيرًا بكيفية معاملة أوروبا لمواطني روسيا".
وأردف ميدفيديف: "سوف يظهر الأوروبيون مرة أخرى ألوانهم الحقيقية مما سيقلل من إلهاء روسيا ومواطنيها عن القيام بالعملية العسكرية الخاصة بالأكاذيب والوعود الواهية".
وختم ميدفيديف
منشوره بالفرنسية بعبارة: "فالحرب هي الحرب" (وهي عبارة تستخدم باللغة الفرنسية للإشارة إلى أنه في بعض الأحيان لا بد من تحمل موقف ما بشجاعة لما يمكن أن تفرضه ضرورات الساعة الحالية).