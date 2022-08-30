عربي
https://sputnikarabic.ae/20220830/ميدفيديف-الأوروبيون-يكشفون-وجههم-الحقيقي-1067056403.html
ميدفيديف: الأوروبيون يكشفون وجههم الحقيقي
ميدفيديف: الأوروبيون يكشفون وجههم الحقيقي
وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، كلمة إلى المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T16:29+0000
2022-08-30T16:56+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول قضايا التأشيرات، واظب الرؤساء الأوروبيون الثرثرة المعادية للروس (الروسوفوبيا) حول تأشيرات شنغن لمواطني بلدنا، فليفرضوا بسرعة حظرًا تامًا على تسليمهم إياها".وأردف ميدفيديف: "سوف يظهر الأوروبيون مرة أخرى ألوانهم الحقيقية مما سيقلل من إلهاء روسيا ومواطنيها عن القيام بالعملية العسكرية الخاصة بالأكاذيب والوعود الواهية".وختم ميدفيديف منشوره بالفرنسية بعبارة: "فالحرب هي الحرب" (وهي عبارة تستخدم باللغة الفرنسية للإشارة إلى أنه في بعض الأحيان لا بد من تحمل موقف ما بشجاعة لما يمكن أن تفرضه ضرورات الساعة الحالية).
https://sputnikarabic.ae/20220828/ميدفيديف-يتوعد-بيع-الغاز-للأوروبيين-بـ5000-يورو-للمتر-المكعب-1066929029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

ميدفيديف: الأوروبيون يكشفون وجههم الحقيقي

16:29 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 30.08.2022)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، كلمة إلى المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول قضايا التأشيرات، واظب الرؤساء الأوروبيون الثرثرة المعادية للروس (الروسوفوبيا) حول تأشيرات شنغن لمواطني بلدنا، فليفرضوا بسرعة حظرًا تامًا على تسليمهم إياها".
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
ميدفيديف يتوعد بيع الغاز للأوروبيين بـ5000 يورو للمتر المكعب
28 أغسطس, 12:49 GMT

وأضاف: "حيث أنه أخيرًا، سيقتنع الجميع أخيرًا بكيفية معاملة أوروبا لمواطني روسيا".

وأردف ميدفيديف: "سوف يظهر الأوروبيون مرة أخرى ألوانهم الحقيقية مما سيقلل من إلهاء روسيا ومواطنيها عن القيام بالعملية العسكرية الخاصة بالأكاذيب والوعود الواهية".
وختم ميدفيديف منشوره بالفرنسية بعبارة: "فالحرب هي الحرب" (وهي عبارة تستخدم باللغة الفرنسية للإشارة إلى أنه في بعض الأحيان لا بد من تحمل موقف ما بشجاعة لما يمكن أن تفرضه ضرورات الساعة الحالية).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Минометчики народной милиции ЛНР участвуют в боях за освобождение поселка Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала