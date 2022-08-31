عربي
https://sputnikarabic.ae/20220831/إسرائيل-تعتزم-بناء-ريفييرا-في-البحر-الميت-صور-1067107115.html
إسرائيل تعتزم بناء "ريفييرا" في البحر الميت... صور
إسرائيل تعتزم بناء "ريفييرا" في البحر الميت... صور
تعزم السلطات الإسرائيلية تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت، على غرار جزر المالديف، وفي شكل "ريفييرا" جديدة في الشرق الأوسط. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T15:33+0000
2022-08-31T15:33+0000
أخبار العالم الآن
إسرائيل
البحر الميت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103690/00/1036900060_0:52:1010:620_1920x0_80_0_0_ffe5dfe5db171be4f9485163896d1f7c.jpg
وذكرت القناة العبرية "الـ 12"، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا أوضحت من خلاله أن السلطات الإسرائيلية تعتزم بناء سلسلة فنادق في أدنى مكان حول العالم، وهو البحر الميت، حيث تخطط إسرائيل لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائمة على الماء، في البداية، على غرار جزر المالديف.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه مع اكتمال هذا المشروع، سيصبح أكثر الأماكن المرغوبة في إسرائيل، وأنه مشروع سياحي لم يسبق له مثيل في البلاد.وأجرت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتدشين تلك الفنادق في البحر الميت، وفازت بها شركة "باركليز" ويفترض أن تقوم ببناء ريفييرا سياحية في البحر الميت، تشبه إلى حد كبير جزر المالديف العالمية، ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103690/00/1036900060_57:0:954:673_1920x0_80_0_0_b1efd505ee8952aacad24e4c0653250b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, إسرائيل, البحر الميت
أخبار العالم الآن, إسرائيل, البحر الميت

إسرائيل تعتزم بناء "ريفييرا" في البحر الميت... صور

15:33 GMT 31.08.2022
© Photo / Public domainفندق "Huvafen Fushi"، جزر المالديف
فندق Huvafen Fushi، جزر المالديف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© Photo / Public domain
تابعنا عبرTelegram
تعزم السلطات الإسرائيلية تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت، على غرار جزر المالديف، وفي شكل "ريفييرا" جديدة في الشرق الأوسط.
وذكرت القناة العبرية "الـ 12"، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا أوضحت من خلاله أن السلطات الإسرائيلية تعتزم بناء سلسلة فنادق في أدنى مكان حول العالم، وهو البحر الميت، حيث تخطط إسرائيل لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائمة على الماء، في البداية، على غرار جزر المالديف.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه مع اكتمال هذا المشروع، سيصبح أكثر الأماكن المرغوبة في إسرائيل، وأنه مشروع سياحي لم يسبق له مثيل في البلاد.
وأجرت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتدشين تلك الفنادق في البحر الميت، وفازت بها شركة "باركليز" ويفترض أن تقوم ببناء ريفييرا سياحية في البحر الميت، تشبه إلى حد كبير جزر المالديف العالمية، ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Монитор с изображением с камеры БПЛА над поселком Камышеваха в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала