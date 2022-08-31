https://sputnikarabic.ae/20220831/إسرائيل-تعتزم-بناء-ريفييرا-في-البحر-الميت-صور-1067107115.html
إسرائيل تعتزم بناء "ريفييرا" في البحر الميت... صور
إسرائيل تعتزم بناء "ريفييرا" في البحر الميت... صور
تعزم السلطات الإسرائيلية تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت، على غرار جزر المالديف، وفي شكل "ريفييرا" جديدة في الشرق الأوسط. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T15:33+0000
2022-08-31T15:33+0000
2022-08-31T15:33+0000
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البحر الميت
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وذكرت القناة العبرية "الـ 12"، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا أوضحت من خلاله أن السلطات الإسرائيلية تعتزم بناء سلسلة فنادق في أدنى مكان حول العالم، وهو البحر الميت، حيث تخطط إسرائيل لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائمة على الماء، في البداية، على غرار جزر المالديف.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه مع اكتمال هذا المشروع، سيصبح أكثر الأماكن المرغوبة في إسرائيل، وأنه مشروع سياحي لم يسبق له مثيل في البلاد.وأجرت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتدشين تلك الفنادق في البحر الميت، وفازت بها شركة "باركليز" ويفترض أن تقوم ببناء ريفييرا سياحية في البحر الميت، تشبه إلى حد كبير جزر المالديف العالمية، ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إسرائيل, البحر الميت
أخبار العالم الآن, إسرائيل, البحر الميت
إسرائيل تعتزم بناء "ريفييرا" في البحر الميت... صور
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تعزم السلطات الإسرائيلية تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت، على غرار جزر المالديف، وفي شكل "ريفييرا" جديدة في الشرق الأوسط.
وذكرت القناة العبرية "الـ 12"، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا أوضحت من خلاله أن السلطات الإسرائيلية
تعتزم بناء سلسلة فنادق في أدنى مكان حول العالم، وهو البحر الميت، حيث تخطط إسرائيل لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائمة على الماء، في البداية، على غرار جزر المالديف.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه مع اكتمال هذا المشروع، سيصبح أكثر الأماكن المرغوبة في إسرائيل، وأنه مشروع سياحي لم يسبق له مثيل في البلاد.
وأجرت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتدشين تلك الفنادق في البحر الميت
، وفازت بها شركة "باركليز" ويفترض أن تقوم ببناء ريفييرا سياحية في البحر الميت، تشبه إلى حد كبير جزر المالديف العالمية، ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل.