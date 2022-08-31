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لابيد يكشف ملفا جديدا للحوار بين بلاده ودول في الشرق الأوسط
لابيد يكشف ملفا جديدا للحوار بين بلاده ودول في الشرق الأوسط
كشف يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ملف جديد للحوار بين بلاده ودول في منطقة الشرق الأوسط. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T14:53+0000
2022-08-31T14:53+0000
إسرائيل
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ونشر لابيد تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن ملف "أزمة المناخ" سيكون الملف الرئيس للحوار بين إسرائيل ودول في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.واكد لابيد أنه أجرى مناقشات بشأن استعداد إسرائيل لأزمة المناخ العالمية، مع كل من وزيرة الطاقة، كارين الهرار، ووزير حماية البيئة، تامار زاندبرج، تحدث خلالها عن أمن الطاقة وحاجة بلاده إلى مصادر طاقة مستقرة.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أحد أهداف بلاده في الفترة المقبلة هو تقليل الانبعاثات كجزء من الجهد العالمي، والفرص الإسرائيلية في تحويل التقنيات والتكنولوجيا الإسرائيلية إلى لاعب رئيسي في التعامل مع العالم، مشيرا إلى أن أزمة المناخ ستكون مقدمة لحوار إقليمي مع دول في منطقة الشرق الأوسط.من جانبها، وتؤكد الأمم المتحدة أنه في حال عدم الاستجابة السريعة لأزمة التغيرات المناخية، فإنها ستؤدي إلى فقدان الكثير من المساحات الزراعية وانتشار الجفاف بصورة تؤثر على الأمن الغذائي العالمي وتدعو حكومات الدول الكبرى للمساهمة في مكافحتها بصورة أكبر.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن

لابيد يكشف ملفا جديدا للحوار بين بلاده ودول في الشرق الأوسط

14:53 GMT 31.08.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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كشف يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ملف جديد للحوار بين بلاده ودول في منطقة الشرق الأوسط.
ونشر لابيد تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن ملف "أزمة المناخ" سيكون الملف الرئيس للحوار بين إسرائيل ودول في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
واكد لابيد أنه أجرى مناقشات بشأن استعداد إسرائيل لأزمة المناخ العالمية، مع كل من وزيرة الطاقة، كارين الهرار، ووزير حماية البيئة، تامار زاندبرج، تحدث خلالها عن أمن الطاقة وحاجة بلاده إلى مصادر طاقة مستقرة.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أحد أهداف بلاده في الفترة المقبلة هو تقليل الانبعاثات كجزء من الجهد العالمي، والفرص الإسرائيلية في تحويل التقنيات والتكنولوجيا الإسرائيلية إلى لاعب رئيسي في التعامل مع العالم، مشيرا إلى أن أزمة المناخ ستكون مقدمة لحوار إقليمي مع دول في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبها، وتؤكد الأمم المتحدة أنه في حال عدم الاستجابة السريعة لأزمة التغيرات المناخية، فإنها ستؤدي إلى فقدان الكثير من المساحات الزراعية وانتشار الجفاف بصورة تؤثر على الأمن الغذائي العالمي وتدعو حكومات الدول الكبرى للمساهمة في مكافحتها بصورة أكبر.
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