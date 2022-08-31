https://sputnikarabic.ae/20220831/إعلام-فشل-مفاوضات-بين-تل-أبيب-والدوحة-حول-فتح-مكتب-قنصلي-إسرائيلي-في-العاصمة-القطرية-1067098358.html

إعلام: فشل مفاوضات بين تل أبيب والدوحة حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في العاصمة القطرية

إعلام: فشل مفاوضات بين تل أبيب والدوحة حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في العاصمة القطرية

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، انهيار مفاوضات بين إسرائيل وقطر بشأن فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة يتولى شؤون الإسرائيليين الذين سيحضرون... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T13:39+0000

2022-08-31T13:39+0000

2022-08-31T13:39+0000

قطر

العالم العربي

أخبار إسرائيل اليوم

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وادعى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24NEWS، مساء اليوم الأربعاء، أنه قبل أقل من 3 أشهر من انطلاق مباريات كأس العالم 2022 المقامة في قطر، تكثف إسرائيل جهودها من أجل تسهيل وصول آلاف المشجعين الإسرائيليين إلى الدوحة، التي لا ترتبط إسرائيل معها بعلاقات دبلوماسية.وأوضح أن البلدين أجريا مباحثات سرية ولكنها انهارت قبل مكالمة هاتفية مخطط لها بين رئيس الوزراء وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بسبب إصرار الأول على جعل المكالمة علنية، وهو ما رفضته قطر بشدة.واعتبرت المكالمة المخطط لها بين لابيد وآل ثاني محادثة أولية قبل مكالمة مستقبلية بين لابيد نفسه وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وهي المحادثات التي تهدف إلى فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة يقوم بتولي مسؤولية شؤون المواطنين الإسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم.وأكد الموقع أن إسرائيل كانت تأمل مواصلة هذا المكتب عمله بصورة دائمة في قطر، خاصة وأن تل أبيب قد أعلنت في حزيران/يونيو الماضي، أن مواطنيها سيكون بإمكانهم حضور مباريات كأس العالم في قطر، باعتباره بوابة لإقامة علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والدوحة.وأشار الموقع الإلكتروني إلى نفي وزارة الخارجية الإسرائيلية إجراء مثل هذه المفاوضات.

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