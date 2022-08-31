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https://sputnikarabic.ae/20220831/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-وقف-العمل-باتفاق-تيسير-إصدار-التأشيرة-مع-روسيا-1067094381.html
الاتحاد الأوروبي يقرر وقف العمل باتفاق تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا
الاتحاد الأوروبي يقرر وقف العمل باتفاق تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي، قرر بأغلبية الأصوات وقف العمل باتفاق تسهيل إصدار التأشيرات مع روسيا. 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:28+0000
2022-08-31T12:29+0000
أخبار روسيا اليوم
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بودابست - سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين: "الاتحاد الأوروبي سينهي اتفاق تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا، وقد اجتمعت أغلبية كافية من الدول الأوروبية لأجل ذلك.. لكن المحصلة النهائية هي أنه لن يكون هناك حظر عام على تأشيرات دخول المواطنين الروس".وأوضح سيارتو أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فشلوا في الاتفاق على فرض حظر كامل على منح التأشيرات للمواطنين الروس، مضيفا: وبحسب سيارتو، فإن هنغاريا إلى جانب دول أخرى، عارضت مقترح فرض حظر كامل على منح التأشيرة للروس.
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أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

الاتحاد الأوروبي يقرر وقف العمل باتفاق تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا

12:28 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 31.08.2022)
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جواز سفر روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي، قرر بأغلبية الأصوات وقف العمل باتفاق تسهيل إصدار التأشيرات مع روسيا.
بودابست - سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين: "الاتحاد الأوروبي سينهي اتفاق تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا، وقد اجتمعت أغلبية كافية من الدول الأوروبية لأجل ذلك.. لكن المحصلة النهائية هي أنه لن يكون هناك حظر عام على تأشيرات دخول المواطنين الروس".
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
موسكو: الوفد الروسي تقدم بطلب للحصول على تأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
10:39 GMT
وأوضح سيارتو أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فشلوا في الاتفاق على فرض حظر كامل على منح التأشيرات للمواطنين الروس، مضيفا:
"فيما يتعلق بمسألة التأشيرات، لم يكن هناك صوت موحد في المجلس حول فرض حظر عام على منح التأشيرات للمواطنين الروس".
وبحسب سيارتو، فإن هنغاريا إلى جانب دول أخرى، عارضت مقترح فرض حظر كامل على منح التأشيرة للروس.
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