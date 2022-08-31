https://sputnikarabic.ae/20220831/موسكو-الوفد-الروسي-تقدم-بطلب-للحصول-على-تأشيرات-للمشاركة-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067089020.html
موسكو: الوفد الروسي تقدم بطلب للحصول على تأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
موسكو: الوفد الروسي تقدم بطلب للحصول على تأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن الوفد الروسي تقدم بطلبات مسبقة للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T10:39+0000
2022-08-31T10:39+0000
2022-08-31T11:16+0000
العالم
روسيا
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وقال ريابكوف بهذا الصدد: "تم تقديم جميع طلبات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك للوفد الأول وبشكل باكر ونحن نتابع هذا الموضوع ونرصده من خلال اتصالات مع سفارة الولايات المتحدة في موسكو".وأضاف ريابكوف قائلا: "من خلال الأخبار الواردة مؤخرا من وزارة الخارجية والبعثة في الأمم المتحدة ليس هناك تقدم"، مشيرا إلى أن موسكو قلقة بشأن ما سيكون عليه الأمر مع إصدار التأشيرات الأمريكية للصحفيين المتجهين من روسيا إلى نيويورك.وشدد نائب وزير الخارجية على أن "استمرار محاولات واشنطن لتبرير هذا الوضع الذي لا يطاق بتقديم الخدمات القنصلية وعمل السفارات الأمريكية يفسر بنقص الكوادر المناسبة والعدد المناسب من الموظفين".ويمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، روسيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل.وبحسب البرنامج الأولي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77، في الفترة 13-27 أيلول/ سبتمبر المقبل في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية.ومن المقرر أن يلقي قادة البرازيل، الولايات المتحدة، فرنسا وتركيا خطابات في اليوم الأول من الأسبوع رفيع المستوى الذي يبدأ يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
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العالم, روسيا
موسكو: الوفد الروسي تقدم بطلب للحصول على تأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
10:39 GMT 31.08.2022 (تم التحديث: 11:16 GMT 31.08.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن الوفد الروسي تقدم بطلبات مسبقة للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ريابكوف بهذا الصدد: "تم تقديم جميع طلبات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك للوفد الأول وبشكل باكر ونحن نتابع هذا الموضوع ونرصده من خلال اتصالات مع سفارة الولايات المتحدة في موسكو".
وأضاف ريابكوف قائلا: "من خلال الأخبار الواردة مؤخرا من وزارة الخارجية والبعثة في الأمم المتحدة ليس هناك تقدم"، مشيرا إلى أن موسكو قلقة بشأن ما سيكون عليه الأمر مع إصدار التأشيرات الأمريكية للصحفيين المتجهين من روسيا إلى نيويورك.
وشدد نائب وزير الخارجية على أن "استمرار محاولات واشنطن لتبرير هذا الوضع الذي لا يطاق بتقديم الخدمات القنصلية وعمل السفارات الأمريكية يفسر بنقص الكوادر المناسبة والعدد المناسب من الموظفين".
ويمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، روسيا خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة
التي تنعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبحسب البرنامج الأولي الذي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77، في الفترة 13-27 أيلول/ سبتمبر المقبل في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية.
ومن المقرر أن يلقي قادة البرازيل، الولايات المتحدة، فرنسا وتركيا خطابات في اليوم الأول من الأسبوع رفيع المستوى الذي يبدأ يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.