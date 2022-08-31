https://sputnikarabic.ae/20220831/تايوان-تهدد-بشن-هجوم-مضاد-في-حال-اقتحام-الجيش-الصيني-لأراضيها-1067095392.html
تايوان تهدد بشن هجوم مضاد في حال اقتحام الجيش الصيني لأراضيها
تايوان تهدد بشن هجوم مضاد في حال اقتحام الجيش الصيني لأراضيها
هددت تايوان، اليوم الأربعاء، بأنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وتشن "هجوما مضادا" إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية... 31.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-31T12:49+0000
2022-08-31T12:49+0000
2022-08-31T12:49+0000
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وحسب "رويترز"، جاء ذلك في إفادة صحفية لنائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط في الجيش التايواني، لين وين هوانغ، اليوم الأربعاء.وقال هوانغ إنه "بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي، سيمارس الجيش الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد".وذكر مسؤولون بوزارة الدفاع في تايوان أن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة.وأضاف المسؤولون أن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحرا داخليا" تابعاً لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.وأمس الثلاثاء، أطلقت القوات التايوانية النار لأول مرة باتجاه طائرة مسيّرة تابعة للجيش الصيني، بعد اقترابها من جزر كينمن الخاضعة لسيطرة تايوان.وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان، أن القوات التايوانية أطلقت قذيفة حية نحو الطائرة، ما دفعها إلى تغيير وجهتها وانسحابها.يشار إلى أنه في السابق، كانت إذا اقتربت طائرات مسيرة صينية من الجزر التي تسيطر عليها تايوان، يطلق الجيش التايواني قنابل تحذيرية أو يطلق إنذارات لاسلكية ولا يطلق قذائف حية.يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس/آب الجاري.وبدأت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة بعد زيارة بيلوسي وكانت الأكبر على الإطلاق، حيث أثارت رحلتها غضب بكين باعتبارها لا تحترم سيادة البلاد وتثير مشاعر الانفصالية لدى تايبيه.وتتمتع تايوان (الصينية) بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.
https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-القوات-التايوانية-تطلق-النار-لأول-مرة-نحو-طائرة-مسيرة-صينية-تقترب-من-الجزيرة-1067050754.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
تايوان تهدد بشن هجوم مضاد في حال اقتحام الجيش الصيني لأراضيها
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هددت تايوان، اليوم الأربعاء، بأنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وتشن "هجوما مضادا" إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.
وحسب "رويترز"، جاء ذلك في إفادة صحفية لنائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط في الجيش التايواني، لين وين هوانغ، اليوم الأربعاء.
وقال
هوانغ إنه "بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي، سيمارس الجيش الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد".
وذكر مسؤولون بوزارة الدفاع في تايوان أن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة.
وأضاف المسؤولون أن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحرا داخليا" تابعاً لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
وأمس الثلاثاء، أطلقت القوات التايوانية النار لأول مرة باتجاه طائرة مسيّرة تابعة للجيش الصيني، بعد اقترابها من جزر كينمن الخاضعة لسيطرة تايوان.
وذكرت
وكالة الأنباء المركزية في تايوان، أن القوات التايوانية أطلقت قذيفة حية نحو الطائرة، ما دفعها إلى تغيير وجهتها وانسحابها.
يشار إلى أنه في السابق، كانت إذا اقتربت طائرات مسيرة صينية من الجزر التي تسيطر عليها تايوان، يطلق الجيش التايواني قنابل تحذيرية أو يطلق إنذارات لاسلكية ولا يطلق قذائف حية.
يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس/آب الجاري.
وبدأت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة بعد زيارة بيلوسي وكانت الأكبر على الإطلاق، حيث أثارت رحلتها غضب بكين باعتبارها لا تحترم سيادة البلاد وتثير مشاعر الانفصالية
لدى تايبيه.
وتتمتع تايوان (الصينية) بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.