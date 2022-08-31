https://sputnikarabic.ae/20220831/تايوان-تهدد-بشن-هجوم-مضاد-في-حال-اقتحام-الجيش-الصيني-لأراضيها-1067095392.html

تايوان تهدد بشن هجوم مضاد في حال اقتحام الجيش الصيني لأراضيها

تايوان تهدد بشن هجوم مضاد في حال اقتحام الجيش الصيني لأراضيها

هددت تايوان، اليوم الأربعاء، بأنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وتشن "هجوما مضادا" إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية... 31.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-31T12:49+0000

2022-08-31T12:49+0000

2022-08-31T12:49+0000

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الصين

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048460455_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1b1d19ded97a051bde97ab5b4e7148d9.jpg

وحسب "رويترز"، جاء ذلك في إفادة صحفية لنائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط في الجيش التايواني، لين وين هوانغ، اليوم الأربعاء.وقال هوانغ إنه "بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي، سيمارس الجيش الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد".وذكر مسؤولون بوزارة الدفاع في تايوان أن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة.وأضاف المسؤولون أن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحرا داخليا" تابعاً لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.وأمس الثلاثاء، أطلقت القوات التايوانية النار لأول مرة باتجاه طائرة مسيّرة تابعة للجيش الصيني، بعد اقترابها من جزر كينمن الخاضعة لسيطرة تايوان.وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان، أن القوات التايوانية أطلقت قذيفة حية نحو الطائرة، ما دفعها إلى تغيير وجهتها وانسحابها.يشار إلى أنه في السابق، كانت إذا اقتربت طائرات مسيرة صينية من الجزر التي تسيطر عليها تايوان، يطلق الجيش التايواني قنابل تحذيرية أو يطلق إنذارات لاسلكية ولا يطلق قذائف حية.يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس/آب الجاري.وبدأت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة بعد زيارة بيلوسي وكانت الأكبر على الإطلاق، حيث أثارت رحلتها غضب بكين باعتبارها لا تحترم سيادة البلاد وتثير مشاعر الانفصالية لدى تايبيه.وتتمتع تايوان (الصينية) بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.

https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-القوات-التايوانية-تطلق-النار-لأول-مرة-نحو-طائرة-مسيرة-صينية-تقترب-من-الجزيرة-1067050754.html

أخبار تايوان

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن