https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-القوات-التايوانية-تطلق-النار-لأول-مرة-نحو-طائرة-مسيرة-صينية-تقترب-من-الجزيرة-1067050754.html
إعلام: القوات التايوانية تطلق النار لأول مرة نحو طائرة مسيرة صينية تقترب من الجزيرة
إعلام: القوات التايوانية تطلق النار لأول مرة نحو طائرة مسيرة صينية تقترب من الجزيرة
أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات التايوانية أطلقت النار لأول مرة باتجاه طائرة مسيّرة تابعة للجيش الصيني، بعد اقترابها من جزر كينمن الخاضعة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T14:58+0000
2022-08-30T14:58+0000
2022-08-30T14:58+0000
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان، نقلا عن قيادة الدفاع في كينمن التابعة للجيش التايواني، أن طائرة صينية دون طيار اقتربت من جزيرة إردان وهي جزء من أرخبيل كينمن، في الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي (12:59 بتوقيت موسكو).يشار إلى أنه في السابق، كانت إذا اقتربت طائرات مسيرة صينية من الجزر التي تسيطر عليها تايوان، يطلق الجيش التايواني قنابل تحذيرية أو يطلق إنذارات لاسلكية ولا يطلق قذائف حية.وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها رصدت 8 سفن تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى 23 طائرة بالقرب من الجزيرة.يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس الجاري.وبدأت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة بعد زيارة بيلوسي وكانت الأكبر على الإطلاق، حيث أثارت رحلتها غضب بكين باعتبارها لا تحترم سيادة البلاد وتثير مشاعر الإنفصالية لدى تايبيه.وتتمتع تايوان (الصين) بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.
https://sputnikarabic.ae/20220824/خفر-السواحل-الصيني-يتخذ-إجراء-عسكريا-هو-الأول-من-نوعه-في-مضيق-تايوان-صور-1066802107.html
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الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: القوات التايوانية تطلق النار لأول مرة نحو طائرة مسيرة صينية تقترب من الجزيرة
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أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات التايوانية أطلقت النار لأول مرة باتجاه طائرة مسيّرة تابعة للجيش الصيني، بعد اقترابها من جزر كينمن الخاضعة لسيطرة جزيرة تايوان.
وذكرت
وكالة الأنباء المركزية في تايوان، نقلا عن قيادة الدفاع في كينمن التابعة للجيش التايواني، أن طائرة صينية دون طيار اقتربت من جزيرة إردان وهي جزء من أرخبيل كينمن، في الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي (12:59 بتوقيت موسكو).
وأضافت أن القوات التايوانية أطلقت قذيفة حية في الساعة 18:00 نحو الطائرة، ما دفعها إلى تغيير وجهتها وانسحابها إلى مدينة شيامن الصينية.
يشار إلى أنه في السابق، كانت إذا اقتربت طائرات مسيرة صينية من الجزر التي تسيطر عليها تايوان، يطلق الجيش التايواني قنابل تحذيرية أو يطلق إنذارات لاسلكية ولا يطلق قذائف حية.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية
قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها رصدت 8 سفن تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى 23 طائرة بالقرب من الجزيرة.
يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس الجاري.
وبدأت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة بعد زيارة بيلوسي وكانت الأكبر على الإطلاق، حيث أثارت رحلتها غضب بكين باعتبارها لا تحترم سيادة البلاد وتثير مشاعر الإنفصالية
لدى تايبيه.
وتتمتع تايوان (الصين) بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.