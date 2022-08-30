https://sputnikarabic.ae/20220830/إعلام-القوات-التايوانية-تطلق-النار-لأول-مرة-نحو-طائرة-مسيرة-صينية-تقترب-من-الجزيرة-1067050754.html

إعلام: القوات التايوانية تطلق النار لأول مرة نحو طائرة مسيرة صينية تقترب من الجزيرة

إعلام: القوات التايوانية تطلق النار لأول مرة نحو طائرة مسيرة صينية تقترب من الجزيرة

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات التايوانية أطلقت النار لأول مرة باتجاه طائرة مسيّرة تابعة للجيش الصيني، بعد اقترابها من جزر كينمن الخاضعة... 30.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-30T14:58+0000

2022-08-30T14:58+0000

2022-08-30T14:58+0000

الصين

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048393637_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f76b1c5aecd74243e49aaacee9486f4.jpg

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان، نقلا عن قيادة الدفاع في كينمن التابعة للجيش التايواني، أن طائرة صينية دون طيار اقتربت من جزيرة إردان وهي جزء من أرخبيل كينمن، في الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي (12:59 بتوقيت موسكو).يشار إلى أنه في السابق، كانت إذا اقتربت طائرات مسيرة صينية من الجزر التي تسيطر عليها تايوان، يطلق الجيش التايواني قنابل تحذيرية أو يطلق إنذارات لاسلكية ولا يطلق قذائف حية.وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها رصدت 8 سفن تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى 23 طائرة بالقرب من الجزيرة.يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس الجاري.وبدأت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة بعد زيارة بيلوسي وكانت الأكبر على الإطلاق، حيث أثارت رحلتها غضب بكين باعتبارها لا تحترم سيادة البلاد وتثير مشاعر الإنفصالية لدى تايبيه.وتتمتع تايوان (الصين) بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.

https://sputnikarabic.ae/20220824/خفر-السواحل-الصيني-يتخذ-إجراء-عسكريا-هو-الأول-من-نوعه-في-مضيق-تايوان-صور-1066802107.html

الصين

أخبار تايوان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن